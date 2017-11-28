Главному архитектору Бобруйска предъявлено обвинение

Официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк подтвердила, что, по данным следствия, Артур Дарашкевич использовал служебные полномочия в корыстных целях, принимая от директоров коммерческих структур в качестве взяток товарно-материальные ценности за согласование архитектурных проектов.