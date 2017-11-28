Главному архитектору Бобруйска предъявлено обвинение
Начальнику отдела архитектуры и градостроительства Бобруйского горисполкома Артуру Дарашкевичу, которого неделю назад взяли под стражу, предъявлено обвинение в получении взятки.
Начальнику отдела архитектуры и градостроительства Бобруйского горисполкома Артуру Дарашкевичу, которого неделю назад взяли под стражу, предъявлено обвинение в получении взятки.
Официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк подтвердила, что, по данным следствия, Артур Дарашкевич использовал служебные полномочия в корыстных целях, принимая от директоров коммерческих структур в качестве взяток
Управление Следственного комитета по Могилевской области продолжает расследование уголовного дела — следователи изучают документы, допрашивают свидетелей, проводят очные ставки и другие следственные действия, чтобы установить все обстоятельства противоправной деятельности чиновника.