Спутник «Метеор» не вышел на целевую орбиту

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ /Амурская область/, 28 ноября. /ТАСС/. Спутник «Метеор», запущенный с космодрома Восточный, отсутствует на целевой орбите, связи с ним нет. Об этом журналистам заявил представитель госкорпорации Роскосмос.

В ходе первого планового сеанса связи, с КА (космическим аппаратом — прим. ТАСС) не удалось установить связь из-за отсутствия его на целевой орбите. Представитель госкорпорации

«В настоящее время ведется анализ ситуации», — добавил.

Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что телеметрическая информация со спутника не поступала, не исключено возникновение проблемы с маршевым двигателем разгонного блока «Фрегат», который должен вывести «Метеор» и другие спутники на орбиту.

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«Связи с аппаратом «Метеор» до сих пор нет, телеметрия не поступает. Возможно, возникла проблема с маршевым двигателем разгонного блока «Фрегат», — сказал собеседник агентства.

По его словам, если первое включение маршевого двигателя «Фрегата» не произошло, то спутник «Метеор» мог упасть в океан. «Если не произошло второе включение этого двигателя, то аппарат может находиться на нерасчетной орбите», — уточнил источник.