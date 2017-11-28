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14:23 (мск), источник: Фонтанка

В Петербурге прошло утро массовых аварий

Сразу три массовых ДТП произошли в Петербурге утром 28 ноября. Из аварий сложились сразу три «паровозика».

Источник: РИА "Новости"

В девятом часу утра на внешнем кольце КАД, в районе 81-го километра, столкнулись три машины. Никто не пострадал, но через пару минут там же сложился еще один «паровоз» — из 5 «вагонов».

На Выборгском шоссе водитель маршрутки затормозил и спровоцировал аварию со своим участием: в «ПАЗ» врезалась легковушка, а уходивший от столкновения водитель другого автобуса задел ехавшую мимо машину.

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