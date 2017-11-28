В Петербурге прошло утро массовых аварий
Сразу три массовых ДТП произошли в Петербурге утром 28 ноября. Из аварий сложились сразу три «паровозика».
Сразу три массовых ДТП произошли в Петербурге утром 28 ноября. Из аварий сложились сразу три «паровозика».
В девятом часу утра на внешнем кольце КАД, в районе 81-го километра, столкнулись три машины. Никто не пострадал, но через пару минут там же сложился еще один «паровоз» — из 5 «вагонов».
На Выборгском шоссе водитель маршрутки затормозил и спровоцировал аварию со своим участием: в «ПАЗ» врезалась легковушка, а уходивший от столкновения водитель другого автобуса задел ехавшую мимо машину.