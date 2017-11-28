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13:27 (мск), источник: Zakon.kz

В Алматинской области два студента колледжа устроили поножовщину

Орудие преступления приобщено к материалам дела в качестве вещественного доказательства.

Источник: Zakon.kz

Полицейские Алматинской области начали уголовное расследование по факту поножовщины между двумя учащимися колледжей города Талгара, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД региона.

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27 ноября в больницу Талгара с ножевыми ранениями госпитализировали 17-летнего студента местного Юридического колледжа. Как выяснилось, парень получил ранения в уличной драке со своим ровесником.

В ходе оперативных мероприятий сотрудникам полиции удалось установить личность подозреваемого, оказавшегося учащимся другого талгарского Колледжа агробизнеса и менеджмента, также несовершеннолетнего.

«Подозреваемый юноша в течение нескольких часов был задержан и доставлен в Талгарское РУВД. Уголовное производство по факту возбуждено согласно ст. 106 УК РК, то есть “Умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью”. Расследование уголовного дела поручено следователям районной полиции. Подозреваемый находится сейчас под подпиской о невыезде» — сообщили в пресс-службе ДВД.

Отмечается, что у задержанного студента изъят нож, которым, предположительно, потерпевшему были нанесены раны. Орудие преступления приобщено к материалам дела в качестве вещественного доказательства.

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