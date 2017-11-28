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13:33 (мск), источник: Комсомольская правда

Участковый пункт полиции подожгли в Канавинском районе

Происшествие случилось минувшей ночью.

В участковом пункте полиции Канавинского района в ночь на 28 ноября произошел пожар. Об этом «Комсомолке» сообщил источник в силовом ведомстве.

По предварительной информации, на месте происшествия было обнаружено сразу три очага возгорания, и все они находились со стороны окон.

По данным ГУ МЧС России по Нижегородской области, сообщение о возгорании дома № 10 на бульваре Мира поступило в третьем часу ночи. На месте происшествии работали 12 человек личного состава, две автоцистерны, автолестница и звено газодымозащитной службы. Огонь потушили на площади 4 квадратных метра, обгорело имущество в кабинете. Предполагается поджог.

За минувшие сутки в Нижегородской области произошло одиннадцать пожаров, три из них зарегистрированы в областном центре.

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