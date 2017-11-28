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12:30 (мск), источник: БЕЛТА

СК: водитель фуры, задавивший женщину в Полоцком районе, был пьян

28 ноября, Витебск /Алена Тихонова — БЕЛТА/. Водитель, совершивший смертельный наезд на женщину в Полоцком районе, заключен под стражу. Об этом сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Витебской области Светлана Сахарова.

Источник: БЕЛТА

Как сообщалось, ДТП произошло в деревне Кушлики. Водитель фуры (житель Калининградской области 1971 года рождения) заехал к дальним родственникам. Утром 20 октября компания из трех мужчин — водитель, его родственник и сосед — села в машину. При этом в момент начала движения водитель не заметил 40-летнюю женщину — жену соседа, которая находилась в непосредственной близости от грузовика. Она попала под передние колеса фуры и погибла на месте.

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Установлено, что водитель большегруза (автомобиль Volvo FH 12.460 с регистрационными номерами РФ) в момент совершения аварии (около 8 часов) находился в состоянии алкогольного опьянения. «По заключению эксперта, в крови водителя обнаружено 1,34 промилле алкоголя», — сказала Светлана Сахарова.

В отношении 46-летнего россиянина возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 317 УК (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Следователи предъявили обвинение мужчине и применили к нему меру пресечения в виде заключения под стражу.

После осмотра места дорожно-транспортного происшествия назначены судебно-медицинская, автотехнические экспертизы, заключения по которым будут приобщены к материалам уголовного дела.

С целью установления свидетелей данного ДТП следователи обращаются с просьбой к гражданам, которые стали очевидцами аварии, сообщить об этом по телефону +375 33 3 99 80 44, который работает круглосуточно.

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