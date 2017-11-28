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13:16 (мск), источник: РИАЦ

Суд оштрафовал волжскую фирму за пожар на мусорном полигоне

Организация, которая обязана была следить за состоянием свалки, теперь должна заплатить 100 тысяч рублей. Такое решение вынес Двенадцатый арбитражный апелляционный суд, который оставил в силе вердикт Арбитражного суда Волгоградской области.

Источник: РИАЦ

Речь идет о мусорном полигоне твердых бытовых отходов III-Vкласса опасности, который находится в 1,5 км юго-восточнее химического комплекса промышленной зоны и 0,5 км восточнее улицы Александрова. Объект был реконструирован и введен в эксплуатацию ООО «Волга-Бизнес».

По договору с администрацией Волжского, в обязанности концессионера входило содержание и поддержание полигона в исправном состоянии за счет собственных средств, соблюдение экологических, санитарных действующего законодательства. Кроме того, фирма должна предупреждать аварии, связанные с обращением с отходами, и принимать меры по их ликвидации.

Весной 2017 года на полигоне случился пожар, который привел к загрязнению воздуха.

С 27 апреля по 4 мая жители города жаловались на запах гари и дыма. Было выявлено превышение предельно допустимых концентраций по формальдегиду, диоксиду азота и пыли. По результатам проверки было обнаружено возгорание твердых коммунальных отходов на рабочих картах полигона ТБО площадью около 10 000 кв. м. Как оказалось, организация для тушения пожара использовала лишь бульдозер, не применяя спецтехники, которая была передана в пользование для таких случаев.

За нарушение концессионного соглашения ООО «Волга-Бизнес» придется заплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.

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