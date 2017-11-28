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14:09 (мск), источник: Volga News

Уголовное дело подозреваемого в серии убийств пенсионеров суд вернул прокурору

В Самарском областном суде 28 ноября состоялось предварительное слушание по уголовному делу Павла Шайахметова.

Напомним, 37-летнего Шайахметова полицейские задержали 28 марта 2017 года. Его подозревают в двух убийствах женщин в Самаре и еще одном — в Смоленской области. Кроме того, мужчину проверяли на причастность к 30 убийствам на территории ПФО, совершенным с 2011 г., но этот факт не подтвердился.

«В итоге обвинение ему предъявили по трем убийствам, сопряженным с разбоем и еще по трем эпизодам разбоя», — сообщил прокурор отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры Самарской области Иван Толмосов.

Интересно, что если при задержании и во время первого судебного заседания, где решался вопрос об избрании меры пресечения, вину Шайахметов не отрицал, то к концу расследования он не только уверенно заявлял о своей невиновности, но и настаивал на том, что ранее данные признательные показания из него просто «выбивали» правоохранители. Для проверки этого факта была назначена отдельная проверка, о результатах которой пока ничего не известно.

Сегодняшнее судебное заседание закончилось неожиданно: суд постановил вернуть дело прокурору для устранения недочетов.

«Все участники процесса были против этого: и гособвинитель, и мой подзащитный, и я, — сообщил адвокат Павла Шайахметова Антон Синельников. — Однако суд настоял на своем».

Все дело в том, что из квартир убитых пенсионерок пропадали ювелирные украшения, часть которых впоследствии, как сообщили в областном ГУ МВД и региональном СК, были найдены при обыске дома у Шайахметова. И суд потребовал подробно описать: что конкретно пропало у потерпевших и что было найдено у обвиняемого.

Услышать самого Павла Шайахметова 28 ноября не удалось: предварительное слушание проходило в закрытом режиме, а когда мужчину выводили из зала, журналистам путь преградили судебные приставы, которые, кроме прочего, в нарушение существующих законов, запретили съемку подсудимого в коридоре.

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