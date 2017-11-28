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13:54 (мск), источник: Комсомольская правда

На Среднем Урале «четверка» сбила двух пешеходов на «зебре»

Пострадавших с различными травмами доставили в больницу.

В Свердловской области под колесами автомобиля пострадали два человека. Водитель «четверки» сбил на нерегулируемой «зебре» двух пешеходов. ДТП произошло на трассе М-5 «Урал». Водитель отечественной легковушки двигался со стороны Екатеринбурга в направлении Сысерти.

Подъезжая к пешеходному переходу, шофер не сбавил скорость. В это время на «зебре» находились два человека. Через считанные секунды оба казались под колесами машины.

— С травмами различной степени тяжести пострадавшие были доставлены в 36 городскую больницу, — сообщил Михаил Владимирович Медведев, заместитель начальника ГАИ Екатеринбурга.

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