На Среднем Урале «четверка» сбила двух пешеходов на «зебре»

В Свердловской области под колесами автомобиля пострадали два человека. Водитель «четверки» сбил на нерегулируемой «зебре» двух пешеходов. ДТП произошло на трассе М-5 «Урал». Водитель отечественной легковушки двигался со стороны Екатеринбурга в направлении Сысерти.

Подъезжая к пешеходному переходу, шофер не сбавил скорость. В это время на «зебре» находились два человека. Через считанные секунды оба казались под колесами машины.