Хозяину лошади-убийцы грозят принудительные работы
Принудительные работы грозят 29-летнему хозяину
Принудительные работы грозят 29-летнему хозяину
Напомним, трагедия произошла днем 25 июля в деревне Казанцево Барабинского района. Как установило следствие, пятеро детей в возрасте от шести до девяти лет гуляли на общедоступном открытом участке местности близ улицы Центральной. В том же месте на поляне, в нескольких десятках метров от детей, без привязи в нарушение закона и правил благоустройства сельсовета паслись шесть принадлежащих местным жителям лошадей.
Три лошади поскакали в направлении детей. Шестилетний мальчик не успел удалиться на безопасное расстояние, и проскакавшая рядом с ним лошадь ударила ребенка копытом в голову. От полученной травмы мальчик скончался по пути в больницу.
Как рассказал VN.ru представитель СУ СКР по Новосибирской области.
Дмитрий Чечулин, Барабинским межрайонным следственным отделом следственного управления завершено расследование уголовного дела по обвинению 29-летнего мужчины в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) по факту причинения смерти 6-летнему мальчику лошадью, которая принадлежала ему.
По делу собраны достаточные доказательства, в связи с чем с утвержденным обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу.
Причинение смерти по неосторожности наказывается исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.