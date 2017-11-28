Хозяину лошади-убийцы грозят принудительные работы

Напомним, трагедия произошла днем 25 июля в деревне Казанцево Барабинского района. Как установило следствие, пятеро детей в возрасте от шести до девяти лет гуляли на общедоступном открытом участке местности близ улицы Центральной. В том же месте на поляне, в нескольких десятках метров от детей, без привязи в нарушение закона и правил благоустройства сельсовета паслись шесть принадлежащих местным жителям лошадей.

Три лошади поскакали в направлении детей. Шестилетний мальчик не успел удалиться на безопасное расстояние, и проскакавшая рядом с ним лошадь ударила ребенка копытом в голову. От полученной травмы мальчик скончался по пути в больницу.

Как рассказал VN.ru представитель СУ СКР по Новосибирской области.

Дмитрий Чечулин, Барабинским межрайонным следственным отделом следственного управления завершено расследование уголовного дела по обвинению 29-летнего мужчины в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) по факту причинения смерти 6-летнему мальчику лошадью, которая принадлежала ему.

По делу собраны достаточные доказательства, в связи с чем с утвержденным обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу.