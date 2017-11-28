В Петербурге хулиганы разукрасили трамвай «Чижик», стоящий в депо

28 ноября стало известно, что один из частных трамваев Stadler, под названием «Чижик», раскрасили граффити. Инцидент произошел в минувшие выходные в депо на Хасанской улице. Об этом сообщает «Фонтанка. Ру».

Транспортная концессионная компания информацию подтвердила. Перед запуском транспорт, конечно же, отмоют от краски.