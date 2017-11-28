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13:15 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

В Петербурге хулиганы разукрасили трамвай «Чижик», стоящий в депо

6 новых трамваев уже готовы к запуску.

28 ноября стало известно, что один из частных трамваев Stadler, под названием «Чижик», раскрасили граффити. Инцидент произошел в минувшие выходные в депо на Хасанской улице. Об этом сообщает «Фонтанка. Ру».

Транспортная концессионная компания информацию подтвердила. Перед запуском транспорт, конечно же, отмоют от краски.

Напомним, что Игорь Албин обещал, что новые трамваи начнут курсировать по городу уже в конце 2017 года. Сейчас в депо стоят шесть новых «Чижиков». Они будут обслуживать пассажиров Красногвардейского района.

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