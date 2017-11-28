Более 20 пожаров в жилых домах произошло в Иркутской области из-за внезапных холодов

Меньше чем за сутки зарегистрировано более 20 возгораний, сообщает 28 ноября 2017 года пресс-служба ГУ МЧС по региону. Из-за холодов люди активнее стали обогревать жильё и бытовые строения, не предавая большого значения соблюдению элементарных правил пожарной безопасности.

Только 27 ноября пожарные подразделения выезжали на тушение частных домов девять раз и ещё 10 раз горели надворные постройки (бани, сеновалы, стайки для животных). Основная причина — электротехническая. В большей части случаев возгорания произошли из-за перегрузки электросети и использования неисправного электрооборудования. Остальные пожары — из-за нарушений при использовании печного отопления.

Пожарные и спасатели усилили профилактическую работу с населением для предотвращения бытовых пожаров. За сутки проведено 3958 подворовых обходов, 12 сходов граждан, особый контроль уделяется многодетным семьям и социально не защищённым гражданам. В жилом секторе проинструктированы 6866 человек, распространено около 9 тыс. памяток на противопожарную тематику.

Межведомственные группы, в состав которых входят главы поселений и старосты населенных пунктов, провели 189 рейдов, проверили 398 мест проживания неблагополучных семей, а также проинструктировано 276 человек, живущих в смежных с ними помещениях.