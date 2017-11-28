Бывший директор МФЦ не смог обжаловать наказание

Напомним, суд первой инстанции признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору), а также ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата с использованием служебного положения). Он был приговорен к трем годам колонии общего режима и штрафу в размере 305 тыс. руб.

Как установил суд, Дмитрий Дымбрылов был пособником в хищении, которое, по версии следствия, совершали министр информационного развития и связи Пермского края Евгений Балуев, заместитель Дымбрылова Наталья Гладкова и бизнесмен Иван Овчинников. Всего в период с 2014 по 2016 год из-за завышения стоимости работ они похитили более 24 млн руб.