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13:16 (мск), источник: Коммерсантъ

Бывший директор МФЦ не смог обжаловать наказание

Пермский краевой суд оставил без изменения наказание бывшему директору краевого многофункционального центра Дмитрию Дымбрылову. Как сообщили в пресс-службе суда, приговор изменен лишь в части наложения ареста на имущество.

Напомним, суд первой инстанции признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору), а также ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата с использованием служебного положения). Он был приговорен к трем годам колонии общего режима и штрафу в размере 305 тыс. руб.

Как установил суд, Дмитрий Дымбрылов был пособником в хищении, которое, по версии следствия, совершали министр информационного развития и связи Пермского края Евгений Балуев, заместитель Дымбрылова Наталья Гладкова и бизнесмен Иван Овчинников. Всего в период с 2014 по 2016 год из-за завышения стоимости работ они похитили более 24 млн руб.

Господин Дымбрылов свою вину признал полностью и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Его уголовное дело рассматривалось в особом порядке.

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