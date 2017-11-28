На Кубани задержали браконьеров, которые ловили дельфинов

— Ни для кого не секрет, что черноморские афалины занесены в Красную Книгу РФ, но это не останавливало браконьеров нажиться на продаже млекопитающих, тем более черноморская афалина очень ценится на черном рынке в России и цена за одну особь может составлять более 3 миллионов рублей, — рассказали «КП — Кубань» в ПУ ФСБ по Краснодарскому краю.