На Кубани задержали браконьеров, которые ловили дельфинов
До пяти лет лишения свободы может грозить банде браконьеров, которые ловили
До пяти лет лишения свободы может грозить банде браконьеров, которые ловили
— Ни для кого не секрет, что черноморские афалины занесены в Красную Книгу РФ, но это не останавливало браконьеров нажиться на продаже млекопитающих, тем более черноморская афалина очень ценится на черном рынке в России и цена за одну особь может составлять более 3 миллионов рублей, — рассказали «КП — Кубань» в ПУ ФСБ по Краснодарскому краю.
Браконьеры прикрывались официальной деятельностью и с использованием кефалевых неводов, осуществляли незаконный отлов дельфинов. При проверке было обнаружено три дельфина, на которых владелец не смог предоставить комплекта документов.
По данным ведомства, в настоящее время животным ничего не угрожает. Три изъятых дельфина переданы в «Дельфинарий Морская Звезда», где им обеспечен должный уход и содержание. Возбуждено дело по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов».