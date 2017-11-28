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13:33 (мск), источник: Комсомольская правда

На Кубани задержали браконьеров, которые ловили дельфинов

До пяти лет лишения свободы может грозить банде браконьеров, которые ловили дельфинов-афалинов на черноморском побережье.

— Ни для кого не секрет, что черноморские афалины занесены в Красную Книгу РФ, но это не останавливало браконьеров нажиться на продаже млекопитающих, тем более черноморская афалина очень ценится на черном рынке в России и цена за одну особь может составлять более 3 миллионов рублей, — рассказали «КП — Кубань» в ПУ ФСБ по Краснодарскому краю.

Браконьеры прикрывались официальной деятельностью и с использованием кефалевых неводов, осуществляли незаконный отлов дельфинов. При проверке было обнаружено три дельфина, на которых владелец не смог предоставить комплекта документов.

По данным ведомства, в настоящее время животным ничего не угрожает. Три изъятых дельфина переданы в «Дельфинарий Морская Звезда», где им обеспечен должный уход и содержание. Возбуждено дело по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов».

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