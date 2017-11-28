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13:11 (мск), источник: Actualitati.md

Вниманию жителей Гагаузии: пропал несовершеннолетний мальчик

Юный житель селаЧишмикиой, Вулканештского района, по имени Инже Мариус, 2002 года рождения, объявлен в розыск. Об этом сообщила полиция Гагаузии на своем сайте.

Источник: Actualitati.md

Известно, что 13 ноября 2017 года, примерно в 08:00 он вышел из дома и направился на занятия в школу, однако в учебное заведение он не дошел и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост ребенка около 155 см, он худощавого телосложения, волосы светло-русые.

Всем, кто располагает какой-либо информацией о пропавшем ребенке, следует сообщить в ближайший полицейский участок или позвонить по телефонам902; 0 (293) 2−01−59; 078988157; 078988089;078988166.

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