Вниманию жителей Гагаузии: пропал несовершеннолетний мальчик
Юный житель селаЧишмикиой, Вулканештского района, по имени Инже Мариус, 2002 года рождения, объявлен в розыск. Об этом сообщила полиция Гагаузии на своем сайте.
Юный житель селаЧишмикиой, Вулканештского района, по имени Инже Мариус, 2002 года рождения, объявлен в розыск. Об этом сообщила полиция Гагаузии на своем сайте.
Известно, что 13 ноября 2017 года, примерно в 08:00 он вышел из дома и направился на занятия в школу, однако в учебное заведение он не дошел и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.
Приметы: рост ребенка около 155 см, он худощавого телосложения, волосы
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