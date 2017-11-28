Иномарка и тягач столкнулись в Ростове-на-Дону
Иномарка и тягач столкнулись в донской столице 28 ноября.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Иномарка и тягач столкнулись в донской столице 28 ноября.
Как сообщает ГУ МВД РФ по Ростовской области, тягач, буксировавший троллейбус без пассажиров, и Toyota столкнулись утром на пересечении проспектов Ленина и Нагибина.
В результате столкновения машины получили механические повреждения. Никто не пострадал.
По информации правоохранителей, движение в районе аварии осуществляется в штатном режиме.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.