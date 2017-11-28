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15:18 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Иномарка и тягач столкнулись в Ростове-на-Дону

Иномарка и тягач столкнулись в донской столице 28 ноября.

Как сообщает ГУ МВД РФ по Ростовской области, тягач, буксировавший троллейбус без пассажиров, и Toyota столкнулись утром на пересечении проспектов Ленина и Нагибина.

В результате столкновения машины получили механические повреждения. Никто не пострадал.

По информации правоохранителей, движение в районе аварии осуществляется в штатном режиме.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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