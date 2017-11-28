В Морозовском районе зафиксировали падеж свиней

Известно, что ЧП произошло в Морозовском районе — в одном из личных подсобных хозяйств в поселке Комсомольском. Там пали две полугодовалые хрюшки. В итоге, была собрана спецкомиссия по предупреждению возникновения и ликвидации особо опасных и заразных болезней животных. Был утвержден протокол поручений по предупреждению распространения вируса африканской чумы свиней на территории района.