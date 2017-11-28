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13:31 (мск), источник: Комсомольская правда

В Морозовском районе зафиксировали падеж свиней

В Ростовской области зафиксирован падеж свиней. Об этом сообщили в региональном Управлении ветеринарии.

Источник: Комсомольская правда

Известно, что ЧП произошло в Морозовском районе — в одном из личных подсобных хозяйств в поселке Комсомольском. Там пали две полугодовалые хрюшки. В итоге, была собрана спецкомиссия по предупреждению возникновения и ликвидации особо опасных и заразных болезней животных. Был утвержден протокол поручений по предупреждению распространения вируса африканской чумы свиней на территории района.

— Вывоз живых свиней и продукции свиноводства из населенного пункта запрещен, — добавили в Управлении. — На выезде из Комсомольского установлен дезбарьер, выставлен ветеринарно-полицейский пост. Проводятся все необходимые мероприятия, главная задача которых — не допустить распространения инфекции.

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