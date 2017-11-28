В Выборгском районе случился пожар, горела воинская часть

28 ноября в Выборгском районе Петербурга случился пожар. Возгорание произошло на закрытой территории воинской части на дороге в Каменку, 31. Об этом сообщает «Фонтанка. Ру».

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Как рассказали очевидцы, огонь вспыхнул в районе 9 утра. Горели коридор и бытовка, находящаяся в отдельном здании. Пожарные поспели к месту возгорания вовремя и не допустили распространения огня на соседние постройки.

К 11 утра стихию усмирили. В операции были задействованы четыре пожарных расчета.