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14:22 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

В Выборгском районе случился пожар, горела воинская часть

Пожарные ликвидировали возгорание к 11 утра.

28 ноября в Выборгском районе Петербурга случился пожар. Возгорание произошло на закрытой территории воинской части на дороге в Каменку, 31. Об этом сообщает «Фонтанка. Ру».

Во время загрузки произошла ошибка.

Как рассказали очевидцы, огонь вспыхнул в районе 9 утра. Горели коридор и бытовка, находящаяся в отдельном здании. Пожарные поспели к месту возгорания вовремя и не допустили распространения огня на соседние постройки.

К 11 утра стихию усмирили. В операции были задействованы четыре пожарных расчета.

Основные повреждения получила казарма. В огне никто не пострадал. Причины возгорания выясняются.

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