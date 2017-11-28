В Краснодаре таксист украл тележку с новогодними подарками

42-летний мужчина, ранее привлекаемый к уголовной ответственности, за последнее время совершил не менее 4 имущественных преступлений.

Полицейские смогли отыскать вора после обращения в дежурную часть владельца торговой точки. Мужчина сообщил, что у него похитили праздничные украшения, оставленные на охраняемой территории рынка на ул. Озерной.

Используя камеры видеонаблюдения и систему ГЛОНАСС, сотрудники уголовного розыска установили машину и местонахождение предполагаемого мошенника. При задержании в автомобиле они обнаружили не только ранее похищенные новогодние украшения, но и детские куклы, женскую сумку и напольный кондиционер. Стоимость всех товаров оценивается в 50000 рублей.