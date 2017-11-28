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13:37 (мск), источник: Новая Кубань

В Краснодаре таксист украл тележку с новогодними подарками

Краснодар. 28 нояб. — Новая Кубань. Как сообщает пресс-служба главного управления МВД России по Краснодарском краю, сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в краже грузовой тележки с новогодними товарами.

42-летний мужчина, ранее привлекаемый к уголовной ответственности, за последнее время совершил не менее 4 имущественных преступлений.

Полицейские смогли отыскать вора после обращения в дежурную часть владельца торговой точки. Мужчина сообщил, что у него похитили праздничные украшения, оставленные на охраняемой территории рынка на ул. Озерной.

Используя камеры видеонаблюдения и систему ГЛОНАСС, сотрудники уголовного розыска установили машину и местонахождение предполагаемого мошенника. При задержании в автомобиле они обнаружили не только ранее похищенные новогодние украшения, но и детские куклы, женскую сумку и напольный кондиционер. Стоимость всех товаров оценивается в 50000 рублей.

Против мужчины, совершившего кражи, возбуждены уголовные дела по ч.1 и 2 ст. 158 УК РФ. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

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