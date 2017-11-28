12 тысяч литров нелегальной «незамерзайки» изъяли нижегородские полицейские

Сотрудники полиции проверяли стихийные торговые точки, которые нижегородцы устроили на обочинах дорог в областном центре. Всего в ходе рейда было выявлено 64 административных правонарушения, почти половина из которых — это незаконная продажа стеклоомывающей жидкости.