Причиной неудачного запуска «Метеора-М» назвали человеческий фактор

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU — Причиной аварии спутника «Метеор-М» после запуска с космодрома Восточный в Амурской области мог стать человеческий фактор, сообщил «Интерфаксу» источник в ракетно-космической отрасли.

По предварительным данным, возникла ошибка в полетном задании ракеты-носителя и разгонного блока «Фрегат», в результате чего первый импульс был выдан не в той ориентации, которая необходима, поэтому разгонный блок вместе со спутником вошел в атмосферу и упал в Атлантический океан.

Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил «Интерфаксу», что разгонный блок «Фрегат» со спутником «Метеор-М 2−1», по предварительным данным, мог не удержаться на орбите и затонуть в Атлантическом океане. До этого источник сказал, что спутник предположительно находится на нерасчетной орбите.

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В «Роскосмосе» подтвердили аварийную ситуацию на разгонном блоке «Фрегат», отметив, что из-за нее не удалось установить связь с запущенным спутником.

Во вторник сообщалось, что ракета-носитель «Союз-2.1б», стартовавшая во вторник с космодрома «Восточный», вывела на низкую околоземную орбиту спутник дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) «Метеор-М» № 2−1. В «Роскосмосе» отметили, что космическая головная часть ракеты в составе разгонного блока «Фрегат» и «Метеора-М» № 2−1 в расчетное время штатно отделилась от третьей ступени ракеты-носителя.