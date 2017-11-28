Причиной неудачного запуска «Метеора-М» назвали человеческий фактор
По словам источника,
По словам источника,
Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU — Причиной аварии спутника «Метеор-М» после запуска с космодрома Восточный в Амурской области мог стать человеческий фактор, сообщил «Интерфаксу» источник в
По предварительным данным, возникла ошибка в полетном задании ракеты-носителя и разгонного блока «Фрегат», в результате чего первый импульс был выдан не в той ориентации, которая необходима, поэтому разгонный блок вместе со спутником вошел в атмосферу и упал в Атлантический океан.
Ранее источник в
В «Роскосмосе» подтвердили аварийную ситуацию на разгонном блоке «Фрегат», отметив, что
Во вторник сообщалось, что
Планировалось также, что