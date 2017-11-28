На работников «Крымэнрего» напали с отверткой, ножом и топором
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя — РИА Новости Крым. Работники «Крымэнерго» при исполнении должностных обязанностей подверглись четырем нападениям в разных городах полуострова. Как сообщили в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя — РИА Новости Крым. Работники «Крымэнерго» при исполнении должностных обязанностей подверглись четырем нападениям в разных городах полуострова. Как сообщили в
Очередной случай нападения на сотрудников «Крымэнерго» произошел на днях в Керчи.
«Бытовой абонент, которого отключали за задолженность, набросился на электромонтеров, схватил одного из них за горло и, приставив отвертку, угрожал расправой. Сотрудники немедленно оповестили руководство РЭС и вызвали полицию», — сообщили в
До этого от агрессивного потребителя пострадал контролер в Евпатории — на парня накинулись с кулаками и разорвали куртку. Кроме того, еще один прецедент был в микрорайоне Каменка Симферополя. Бригаду, приехавшую строить новую линию к разгрузочной подстанции, агрессивный житель микрорайона встретил с топором. А под Феодосией был случай нападения на электромонтеров с ножом.
В связи с имеющимися фактами нападений на предприятии напоминают, что «угрозы и действия, направленные против работников ГУП РК “Крымэнерго” при исполнении ими должностных обязанностей, будут наказываться по закону».