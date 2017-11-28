Группу лиц, призывающих к вооруженному джихаду, задержали в Алматы
По одной из версий следствия, данная группа лиц действовала по указанию преступных элементов, скрывающихся за рубежом от казахстанского правосудия.
По одной из версий следствия, данная группа лиц действовала по указанию преступных элементов, скрывающихся за рубежом от казахстанского правосудия.
В Алматы задержана группа лиц, которые призывали к вооруженному джихаду. Мужчины распространяли видеообращение в мессенджере Whatsapp, передает NUR.KZ со ссылкой на ДВД города.
«По версии следствия, Жумагулов, Омыров и Абишев под прикрытием незарегистрированной общественной организации готовили в Алматы акции по нарушению общественного порядка, устрашению населения, а также саботированию работы правоохранительных органов», — сообщили в
В своем видеообращении с использованием масок, символики запрещенной в Казахстане
На данный момент, сообщили в
К слову, один из участников группы имеет судимость за убийство человека, отметили в ДВД.
Кроме того, группа вела вербовку единомышленников и планировала провести акции по запугиванию сотрудников государственных и правоохранительных органов — отправлять видеоролики и совершать звонки с угрозами расправы над сотрудниками органов и членов их семей.
По одной из версий следствия, данная группа лиц действовала по указанию преступных элементов, скрывающихся за рубежом от казахстанского правосудия.