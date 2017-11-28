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13:50 (мск), источник: Nur.kz

Группу лиц, призывающих к вооруженному джихаду, задержали в Алматы

По одной из версий следствия, данная группа лиц действовала по указанию преступных элементов, скрывающихся за рубежом от казахстанского правосудия.

Источник: Nur.kz

В Алматы задержана группа лиц, которые призывали к вооруженному джихаду. Мужчины распространяли видеообращение в мессенджере Whatsapp, передает NUR.KZ со ссылкой на ДВД города.

«По версии следствия, Жумагулов, Омыров и Абишев под прикрытием незарегистрированной общественной организации готовили в Алматы акции по нарушению общественного порядка, устрашению населения, а также саботированию работы правоохранительных органов», — сообщили в пресс-службе.

В своем видеообращении с использованием масок, символики запрещенной в Казахстане религиозно-экстремистской партии «Хизб-ут-Тахрир» и оружия, призывали к проведению массовых противоправных действий.

На данный момент, сообщили в пресс-службе, литература и электронные носители изъяты, а сами подозреваемые водворены в ИВС.

К слову, один из участников группы имеет судимость за убийство человека, отметили в ДВД.

Кроме того, группа вела вербовку единомышленников и планировала провести акции по запугиванию сотрудников государственных и правоохранительных органов — отправлять видеоролики и совершать звонки с угрозами расправы над сотрудниками органов и членов их семей.

По одной из версий следствия, данная группа лиц действовала по указанию преступных элементов, скрывающихся за рубежом от казахстанского правосудия.

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