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16:36 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Двое мужчин угнали машину скорой помощи в Куйтуне в Иркутской области

Полицейские задержали подозреваемых.

Источник: IrkutskMedia.ru

Сотрудники полиции задержали двоих мужчин, которые подозреваются в угоне автомобиля скорой медицинской помощи в поселке Куйтуне в Иркутской области сегодня, 28 ноября. По данному факту проводится доследственная проверка. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

В дежурную часть отделения полиции в поселке Куйтуне поступило сообщение об угоне с территории центральной районной больницы медицинской «ГАЗели». Информация о происшествии незамедлительно была передана оперативникам.

«Вскоре спецтранспорт был замечен в районе железнодорожного переезда вблизи села Мингатуй. Прибывший экипаж ГИБДД застал в салоне транспортного средства двоих мужчин, по внешним признакам находящихся в состоянии опьянения», — говорится в сообщении пресс-службы.

В рамках доследственной проверки их действиям дадут правовую оценку. Кроме того, за нарушение общественного порядка и управление транспортным средством в состоянии опьянения виновные лица будут арестованы.

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