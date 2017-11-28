Двое мужчин угнали машину скорой помощи в Куйтуне в Иркутской области

Источник: IrkutskMedia.ru

Сотрудники полиции задержали двоих мужчин, которые подозреваются в угоне автомобиля скорой медицинской помощи в поселке Куйтуне в Иркутской области сегодня, 28 ноября. По данному факту проводится доследственная проверка. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

В дежурную часть отделения полиции в поселке Куйтуне поступило сообщение об угоне с территории центральной районной больницы медицинской «ГАЗели». Информация о происшествии незамедлительно была передана оперативникам.

«Вскоре спецтранспорт был замечен в районе железнодорожного переезда вблизи села Мингатуй. Прибывший экипаж ГИБДД застал в салоне транспортного средства двоих мужчин, по внешним признакам находящихся в состоянии опьянения», — говорится в сообщении пресс-службы.