СКР проверит инцидент с пассажиром рейса «Благовещенск — Екатеринбург», которого привязали скотчем к сидению

Как сообщили Накануне.RU в Уральском следственном управлении на транспорте СК РФ, 27 ноября на борту данного воздушного судна, находившегося в воздухе, случилось происшествие с участием пассажира, который, предположительно, был в состоянии алкогольного опьянения, и членами экипажа.

«В настоящее время следственными органами устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проводимой проверки будет принято процессуальное решение», — добавили в ведомстве.

В следствии не стали озвучивать подробности инцидента, однако ранее сообщалось, что пьяного пассажира пришлось привязать скотчем к сидению после устроенного им дебоша. По словам очевидцев, мужчина покупал алкоголь на борту, а после начал вести себя неадекватно: нецензурно выражаться и приставать к другим людям.