СКР проверит инцидент с пассажиром рейса «Благовещенск — Екатеринбург», которого привязали скотчем к сидению

Как сообщили Накануне.RU в Уральском следственном управлении на транспорте СК РФ, 27 ноября на борту данного воздушного судна, находившегося в воздухе, случилось происшествие с участием пассажира, который, предположительно, был в состоянии алкогольного опьянения, и членами экипажа.
«В настоящее время следственными органами устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проводимой проверки будет принято процессуальное решение», — добавили в ведомстве.
В следствии не стали озвучивать подробности инцидента, однако ранее сообщалось, что пьяного пассажира пришлось привязать скотчем к сидению после устроенного им дебоша. По словам очевидцев, мужчина покупал алкоголь на борту, а после начал вести себя неадекватно: нецензурно выражаться и приставать к другим людям.
Члены экипажа пытались успокоить нарушителя, однако сделать это не удалось. Тогда сотрудники авиакомпании скрутили дебошира, перевязали скотчем и заклеили ему рот. Борт сел в екатеринбургском аэропорту Кольцово по расписанию, нарушитель был передан полиции.