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14:37 (мск), источник: Nakanune.ru

СКР проверит инцидент с пассажиром рейса «Благовещенск — Екатеринбург», которого привязали скотчем к сидению

Транспортные следователи начали проверку инцидента с участием пассажира и членов экипажа самолета Airbus А-320, выполнявшего рейс «Благовещенск — Екатеринбург».

Как сообщили Накануне.RU в Уральском следственном управлении на транспорте СК РФ, 27 ноября на борту данного воздушного судна, находившегося в воздухе, случилось происшествие с участием пассажира, который, предположительно, был в состоянии алкогольного опьянения, и членами экипажа.

«В настоящее время следственными органами устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проводимой проверки будет принято процессуальное решение», — добавили в ведомстве.

В следствии не стали озвучивать подробности инцидента, однако ранее сообщалось, что пьяного пассажира пришлось привязать скотчем к сидению после устроенного им дебоша. По словам очевидцев, мужчина покупал алкоголь на борту, а после начал вести себя неадекватно: нецензурно выражаться и приставать к другим людям.

Члены экипажа пытались успокоить нарушителя, однако сделать это не удалось. Тогда сотрудники авиакомпании скрутили дебошира, перевязали скотчем и заклеили ему рот. Борт сел в екатеринбургском аэропорту Кольцово по расписанию, нарушитель был передан полиции.

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