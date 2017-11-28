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14:34 (мск), источник: Новости Перми

Прикамская чиновница обманом получила квартиру

В Чайковском сотрудница городской администрации обманом получила право на благоустроенную квартиру, а потом безвозмездно передала ее в собственность родственнице.

С ноября 2016 года по июль 2017 года чиновница обманом, используя свое служебное положение, приобрела право на благоустроенную квартиру на территории Чайковского.

В октябре 2017 года она оформила безвозмездную передачу данной недвижимости в собственность родственницы. Ущерб, причиненный МО «Чайковское городское поселение», превысил 800 тысяч рублей.

Как сообщает СУ СКР по Пермскому краю, уголовное дело по факту мошенничества было возбуждено на основании материалов, полученных от полицейских. Расследование продолжается.

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