В Омске депутат помог задержать автоугонщика — видео
Новые подробности в истории с задержанием
Новые подробности в истории с задержанием
Выяснилось, что в поимке участвовал областной депутат Кирилл Атаманиченко.
Народный избранник обратил внимание на странное поведение автомобиля, двигавшегося по улице 70 лет Октября и решил проследовать за подозрительным транспортным средством.
Машина остановилась в районе остановки общественного транспорта «Студенческая», что по проспекту Комарова Кировского округа Омска.
«Я подошел к остановившемуся автомобилю, чтобы узнать состояние водителя. Из автомобиля вышел парень с предметом, похожим на пистолет и принялся им размахивать. Мой товарищ тут же стал звонить в полицию, а я старался тянуть время. С приездом экипажа погоня продолжилась. Сейчас сложно сказать, что мной тогда двигало. Да, я мог пострадать, пытаясь выиграть время до приезда экипажа. Но угонщик мог бы причинить больше горя, если бы я проехал мимо», — заявил «СуперОмску» Кирилл Атаманиченко.
Как сообщили в УМВД России по Омской области, инспекторы ДПС блокировали «Форд Фокус» в районе дома № 9 на улице Перелета (Кировский округ Омска). Задержанному 26 лет, ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за грабежи и угоны.
Автомобиль он угнал у 39-летнего таксиста.
«Предварительно установлено, что около 05:00 часов потерпевший получил заказ на улице Суровцева. Через несколько минут пути клиент, угрожая водителю предметом, схожим с пистолетом, заставил его покинуть салон, сам сел за руль и скрылся», — отметили в полиции.
По факту разбойного нападения следователем ОП № 3 возбуждено уголовное дело. Санкция ч. 3 ст. 162 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12-ти лет. В настоящее время решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу.
Кроме того, в отношении мужчины возбуждено 3 административных материала: по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ — за управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления, по ч. 1 ст. 12.37 КоАП РФ — за управление автомобилем водителем, не указанным в страховом полисе ОСАГО, по ч. 1 ст. 12.12 КоАП РФ — за проезд на запрещающий сигнал светофора.