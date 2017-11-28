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14:32 (мск), источник: СуперОмск

В Омске депутат помог задержать автоугонщика — видео

Новые подробности в истории с задержанием автоугонщика-рецидивиста в Кировском округе Омска.

Выяснилось, что в поимке участвовал областной депутат Кирилл Атаманиченко.

Народный избранник обратил внимание на странное поведение автомобиля, двигавшегося по улице 70 лет Октября и решил проследовать за подозрительным транспортным средством.

Машина остановилась в районе остановки общественного транспорта «Студенческая», что по проспекту Комарова Кировского округа Омска.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Я подошел к остановившемуся автомобилю, чтобы узнать состояние водителя. Из автомобиля вышел парень с предметом, похожим на пистолет и принялся им размахивать. Мой товарищ тут же стал звонить в полицию, а я старался тянуть время. С приездом экипажа погоня продолжилась. Сейчас сложно сказать, что мной тогда двигало. Да, я мог пострадать, пытаясь выиграть время до приезда экипажа. Но угонщик мог бы причинить больше горя, если бы я проехал мимо», — заявил «СуперОмску» Кирилл Атаманиченко.

Как сообщили в УМВД России по Омской области, инспекторы ДПС блокировали «Форд Фокус» в районе дома № 9 на улице Перелета (Кировский округ Омска). Задержанному 26 лет, ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за грабежи и угоны.

Автомобиль он угнал у 39-летнего таксиста.

«Предварительно установлено, что около 05:00 часов потерпевший получил заказ на улице Суровцева. Через несколько минут пути клиент, угрожая водителю предметом, схожим с пистолетом, заставил его покинуть салон, сам сел за руль и скрылся», — отметили в полиции.

По факту разбойного нападения следователем ОП № 3 возбуждено уголовное дело. Санкция ч. 3 ст. 162 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12-ти лет. В настоящее время решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу.

Кроме того, в отношении мужчины возбуждено 3 административных материала: по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ — за управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления, по ч. 1 ст. 12.37 КоАП РФ — за управление автомобилем водителем, не указанным в страховом полисе ОСАГО, по ч. 1 ст. 12.12 КоАП РФ — за проезд на запрещающий сигнал светофора.

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