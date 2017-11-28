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14:00 (мск), источник: Prokazan.ru

В Нижнекамске нашли мертвым пропавшего подростка

В Нижнекамске в лесном массиве «Корабельная роща» утром нашли мертвым 16-летнего парня, который пропал в минувшую субботу, об этом сообщает телеканал НТР.

Поисками пропавшего подростка занимались сотрудники полиции и местные волонтеры.

Причина смерти устанавливается, идет доследственная проверка.

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