В Нижнекамске нашли мертвым пропавшего подростка
В Нижнекамске в лесном массиве «Корабельная роща» утром нашли мертвым 16-летнего парня, который пропал в минувшую субботу, об этом сообщает телеканал НТР.
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В Нижнекамске в лесном массиве «Корабельная роща» утром нашли мертвым 16-летнего парня, который пропал в минувшую субботу, об этом сообщает телеканал НТР.
Поисками пропавшего подростка занимались сотрудники полиции и местные волонтеры.
Причина смерти устанавливается, идет доследственная проверка.