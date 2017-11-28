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14:00 (мск), источник: БЕЛТА

Мужчина в Молодечненском районе попал в реанимацию после нападения быка

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Молодечненском районе бык причинил тяжкие травмы мужчине, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

Источник: БЕЛТА

В Молодечненское РОВД днем 25 ноября из больницы поступило сообщение, что 23 ноября с фермы в д. Лобачевка с проникающим ранением брюшной полости и повреждением кишечника был госпитализирован мужчина 1952 года рождения — житель д. Малиновщина. «Сотрудники милиции при первоначальной проверке установили, что травму ему причинил бык. Инцидент произошел во время взвешивания животного. На место выбывала следственно-оперативная группа», — рассказали в УВД.

Проверку по факту происшествия проводят следователи.

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