Мужчина в Молодечненском районе попал в реанимацию после нападения быка

В Молодечненское РОВД днем 25 ноября из больницы поступило сообщение, что 23 ноября с фермы в д. Лобачевка с проникающим ранением брюшной полости и повреждением кишечника был госпитализирован мужчина 1952 года рождения — житель д. Малиновщина. «Сотрудники милиции при первоначальной проверке установили, что травму ему причинил бык. Инцидент произошел во время взвешивания животного. На место выбывала следственно-оперативная группа», — рассказали в УВД.