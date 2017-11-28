В центре Красноярска Honda сбила рекламный щит на тротуаре и перевернулась (видео)

Как сообщили очевидцы происшествия, авария произошла около 15:20 на спуске улицы Белинского в сторону центра города. На записи с камеры видеонаблюдения видно, что на крутом повороте автомобиль занесло и рядом со зданием по адресу ул. Белинского, 5 он вылетел на тротуар, сбил столб и рекламный щит, а затем перевернулся.