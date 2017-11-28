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15:56 (мск), источник: Newslab.ru

В центре Красноярска Honda сбила рекламный щит на тротуаре и перевернулась (видео)

Автомобиль занесло на скользкой дороге.

На крутом повороте улицы Белинского автомобиль ушел в занос и улетел на тротуар.

Как сообщили очевидцы происшествия, авария произошла около 15:20 на спуске улицы Белинского в сторону центра города. На записи с камеры видеонаблюдения видно, что на крутом повороте автомобиль занесло и рядом со зданием по адресу ул. Белинского, 5 он вылетел на тротуар, сбил столб и рекламный щит, а затем перевернулся.

Во время загрузки произошла ошибка.

В пресс-службе ГИБДД сообщили, что Honda повредила два припаркованных автомобиля. Пострадавших в этом происшествии нет. Очевидцы утверждают, что автомобиль не был застрахован. Сейчас на место ДТП выехал экипаж ДПС, полицейские установят все обстоятельства происшествия.

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