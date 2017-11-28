В Березовском во время пожара в жилом деревянном особняке рухнула крыша

В Березовском посреди бела дня сгорел огромный частный дом. Происшествие случилось на юго-западе города, в жилом районе Новоберезовский. Пожарных вызвали бдительные соседи. На пульт диспетчера огнеборцев поступило, как минимум, три сигнала. Первый звонок был зафиксирован в 13:34.

— Я живу через улицу, дома отсюда практически не видно. Сначала я заметил небольшой дымок и подумал, что просто сжигают мусор. Минут через 10 уже пошли огромные клубы чёрного дыма. Когда позвонил пожарным, мне сказали, что уже было два сигнала, — рассказал березовчанин Константин.

По словам очевидцев, во время пожара прозвучали три громких хлопка. Горожане предположили, что в этот момент огонь добрался до автомобиля и у того взорвался бензобак. Машину, припаркованную в гараже, пламя превратило в обугленную груду металла. Вскоре эта участь постигла и сам особняк. Поскольку дом с надворными постройками были деревянные, огонь мгновенно охватил их. Невыдержавшая воздействия стихи крыша рухнула.

К счастью, пожарным удалось недопустить того, чтобы пламя перекинулось на соседние участки. А вот пострадавший дом сгорел почти полностью. Хозяев на момент возгорания в нем не было.