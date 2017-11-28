Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новые санкции США против РФ станут беспрецедентными по масштабу
Ученые нашли на поверхности МКС живые бактерии из космоса
Подполковник полиции напал на сотрудника ГИБДД, защищая женщину
Путин сделал предложение, касающееся материнского капитала
Ирина Безрукова блистала в белом кружевном платье
Пересадка головы: россиянин верит в итальянского хирурга Спиридонов прокомментировал первую удачную пересадку головы человека
Умер актер Николай Годовиков
Скарлетт Йоханссон — 33: редкие фото и неожиданные образы звезды
В гастроном на «гелике»: Интернет обсуждает украинскую бабушку
Олимпийский чемпион продает подаренный BMW X6
Российская армия готовится к новой большой войне — СМИ
СМИ: Стоявшие в Германии танки отправят в Донбасс
Ирина Безрукова блистала в белом кружевном платье
42-летняя Тина Канделаки выглядит ровесницей дочери
Сын Караченцова: Благодарю бога за аварию, случившуюся с отцом
Бывший муж подал в суд на Дану Борисову - СМИ
В Британии автобус переоборудовали в приют для бездомных (фото)
В новостройках не хватает многокомнатных квартир
Фоторепортажи
8Центр Луганска перекрыли вооруженные люди
8На Бали проснулся вулкан Агунг
14:29 (мск), источник: Комсомольская правда

В Березовском во время пожара в жилом деревянном особняке рухнула крыша

Хозяев в момент трагедии дома не было.

В Березовском посреди бела дня сгорел огромный частный дом. Происшествие случилось на юго-западе города, в жилом районе Новоберезовский. Пожарных вызвали бдительные соседи. На пульт диспетчера огнеборцев поступило, как минимум, три сигнала. Первый звонок был зафиксирован в 13:34.

— Я живу через улицу, дома отсюда практически не видно. Сначала я заметил небольшой дымок и подумал, что просто сжигают мусор. Минут через 10 уже пошли огромные клубы чёрного дыма. Когда позвонил пожарным, мне сказали, что уже было два сигнала, — рассказал березовчанин Константин.

По словам очевидцев, во время пожара прозвучали три громких хлопка. Горожане предположили, что в этот момент огонь добрался до автомобиля и у того взорвался бензобак. Машину, припаркованную в гараже, пламя превратило в обугленную груду металла. Вскоре эта участь постигла и сам особняк. Поскольку дом с надворными постройками были деревянные, огонь мгновенно охватил их. Невыдержавшая воздействия стихи крыша рухнула.

К счастью, пожарным удалось недопустить того, чтобы пламя перекинулось на соседние участки. А вот пострадавший дом сгорел почти полностью. Хозяев на момент возгорания в нем не было.

— Общая площадь возгорания составила 150 квадратных метров. В тушении были задействованы пять пожарных машин и 15 человек личного состава, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС Свердловской области. — На данный момент открытое горение ликвидировано, производится проливка. Причины возникновения пожара будут установлены после соответствующих экспертизы и проверки.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 На Марсе могли бы водиться червяки
В московском метро появится именной метропоезд «Год экологии»
Второй пуск с космодрома «Восточный» обернулся провалом
Что изменится в жизни россиян с 1 декабря
Российская биатлонистка: Лучше выброшу медаль Сочи, чем верну ее
В РФ будет установлена ежемесячная выплата на рождение первенца
Игрок «Барселоны» стал самым высокооплачиваемым футболистом мира
На Украине начали расследовать переворот 2014 года
Россияне рассказали о том, чего они боятся больше всего
Спорт
«Спартак» обыграл «Зенит» Московский «Спартак» отомстил санкт-петербургскому «Зениту» за унизительное поражение на поле сине-бело-голубых, одержав на «Открытие Арене» уверенную победу
Авто
В гастроном на «гелике»: Интернет обсуждает украинскую бабушку Бабушка, которая приехала за покупками на дорогом внедорожнике Mercedes-Benz G-класса, шокировала интернет-общественность
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Назван самый великий плохой фильм в истории В честь выхода «Горе-творца» Джеймса Франко журналисты и киноманы составили рейтинг худших картин, полюбившихся зрителям
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Четыре жилых дома в Мексике повалились в котлован
Не гетто и не «бабушкин» вариант. Где в России дешевле всего снять квартиру
Леди
В моду вошли брючные костюмы на каждый день (фото) О том, как выбрать идеальный костюм на каждый день, «Леди Mail.Ru» рассказали российские дизайнеры
Дети
Анна Седокова показала сына поклонникам Певица впервые показала маленького Гектора.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь