В Березовском во время пожара в жилом деревянном особняке рухнула крыша
Хозяев в момент трагедии дома не было.
Хозяев в момент трагедии дома не было.
В Березовском посреди бела дня сгорел огромный частный дом. Происшествие случилось на
— Я живу через улицу, дома отсюда практически не видно. Сначала я заметил небольшой дымок и подумал, что просто сжигают мусор. Минут через 10 уже пошли огромные клубы чёрного дыма. Когда позвонил пожарным, мне сказали, что уже было два сигнала, — рассказал березовчанин Константин.
По словам очевидцев, во время пожара прозвучали три громких хлопка. Горожане предположили, что в этот момент огонь добрался до автомобиля и у того взорвался бензобак. Машину, припаркованную в гараже, пламя превратило в обугленную груду металла. Вскоре эта участь постигла и сам особняк. Поскольку дом с надворными постройками были деревянные, огонь мгновенно охватил их. Невыдержавшая воздействия стихи крыша рухнула.
К счастью, пожарным удалось недопустить того, чтобы пламя перекинулось на соседние участки. А вот пострадавший дом сгорел почти полностью. Хозяев на момент возгорания в нем не было.
— Общая площадь возгорания составила 150 квадратных метров. В тушении были задействованы пять пожарных машин и 15 человек личного состава, — рассказали в