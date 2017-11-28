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15:22 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Рамонском районе в дачном товариществе «Бондаревка» ввели карантин по бешенству

В дачном товариществе «Бондаревка» Рамонского района ввели карантин по бешенству в пятницу, 24 ноября.

Источник: РИА "Воронеж"

Заболевание обнаружили у бродячей собаки. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил руководитель Рамонской районной станции по борьбе с болезнями животных Александр Евтеев в понедельник, 27 ноября.

Местные жители убили агрессивную бродячую собаку 17 ноября. Но сообщили об этом в районную станцию по борьбе с болезнями 22 ноября.

— Мертвую собаку доставили в областную лабораторию для проведения анализов на установление бешенства. Заболевание подтвердилось. Убедительно просим жителей, контактировавших с собакой, обратиться в больницу для вакцинации, — рассказал Александр Евтеев.

Карантин в дачном товариществе «Бондаревка» ввели до 26 января 2018 года.

О бешеных животных можно сообщить в Рамонскую районную станцию по борьбе с болезнями животных по телефону: 8 (47340) 2 41 63.

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