Несовершеннолетняя приговорена к 8 годам лишения свободы за хранение и сбыт наркотиков

Несовершеннолетняя, на тот момент учащаяся школы, 15 февраля 2017 года в дневное время с мобильного телефона сделала заказ в интернете особо опасного психотропного вещества для своей знакомой, оплатив его путем перевода денег на электронный кошелек. После подтверждения оплаты, получения координат и места нахождения «закладки» девушка забрала ее в одном из подъездов в областном центре. Она отсыпала часть содержимого пакета знакомой, а остальное оставила себе. Через некоторое время обвиняемая была задержана, добровольно выдала пакет с порошкообразным веществом и чек об оплате.