Несовершеннолетняя приговорена к 8 годам лишения свободы за хранение и сбыт наркотиков
28 ноября, Могилев /Сергей Кулягин — БЕЛТА/. Вступил в силу приговор суда Октябрьского района Могилева в отношении 16-летней жительницы Могилевского района за совершение преступления, предусмотренного ч.3 ст. 328 УК (незаконное с целью сбыта приобретение, хранение, перевозка и незаконный сбыт особо опасных психотропных веществ), сообщила корреспонденту БЕЛТА старший помощник прокурора Могилевской области Елена Шумейко.