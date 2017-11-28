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15:34 (мск), источник: БЕЛТА

Несовершеннолетняя приговорена к 8 годам лишения свободы за хранение и сбыт наркотиков

28 ноября, Могилев /Сергей Кулягин — БЕЛТА/. Вступил в силу приговор суда Октябрьского района Могилева в отношении 16-летней жительницы Могилевского района за совершение преступления, предусмотренного ч.3 ст. 328 УК (незаконное с целью сбыта приобретение, хранение, перевозка и незаконный сбыт особо опасных психотропных веществ), сообщила корреспонденту БЕЛТА старший помощник прокурора Могилевской области Елена Шумейко.

Несовершеннолетняя, на тот момент учащаяся школы, 15 февраля 2017 года в дневное время с мобильного телефона сделала заказ в интернете особо опасного психотропного вещества для своей знакомой, оплатив его путем перевода денег на электронный кошелек. После подтверждения оплаты, получения координат и места нахождения «закладки» девушка забрала ее в одном из подъездов в областном центре. Она отсыпала часть содержимого пакета знакомой, а остальное оставила себе. Через некоторое время обвиняемая была задержана, добровольно выдала пакет с порошкообразным веществом и чек об оплате.

Девушка по месту жительства характеризовалась удовлетворительно, в свое время профессионально занималась спортом, однако связалась с нехорошей компанией, стала пропускать занятия в школе, начала встречаться с парнем, старше ее и употребляющим наркотики.

«Суд назначил наказание девушке в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии», — отметила Елена Шумейко.

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