Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Киеве перечислили готовые к воссоединению с РФ регионы Украины
Ученые нашли на поверхности МКС живые бактерии из космоса
В Киеве ответили главе СЕ после слов о снятии санкций с России
Сообщения в интернете, за которые будет грозить до 7 лет тюрьмы
Сын Табакова рассказал о самочувствии актера
Может ли генерал США не выполнить приказ о ядерном ударе?Американские военные утверждают, что могут не исполнить приказ президента США Дональда Трампа о нанесении ядерного удара
Умер актер Николай Годовиков
Скарлетт Йоханссон — 33: редкие фото и неожиданные образы звезды
В гастроном на «гелике»: Интернет обсуждает украинскую бабушку
Олимпийский чемпион продает подаренный BMW X6
Российская армия готовится к новой большой войне — СМИ
СМИ: Стоявшие в Германии танки отправят в Донбасс
Ирина Безрукова блистала в белом кружевном платье
42-летняя Тина Канделаки выглядит ровесницей дочери
Сын Караченцова: Благодарю бога за аварию, случившуюся с отцом
Бывший муж подал в суд на Дану Борисову - СМИ
В Британии автобус переоборудовали в приют для бездомных (фото)
В новостройках не хватает многокомнатных квартир
Фоторепортажи
8Центр Луганска перекрыли вооруженные люди
8На Бали проснулся вулкан Агунг
15:36 (мск), источник: ТАСС

Защита потребует перевода экс-сенатора Цыбко в больницу ФСИН из-за ухудшения его здоровья

По словам адвоката бывшего члена Совета Федерации, у его подзащитного выявлены тяжелые заболевания.

Источник: ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 28 ноября. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Защита бывшего члена Совета Федерации Константина Цыбко, приговоренного к девяти годам лишения свободы за взяточничество, намерена добиться его этапирования в Челябинск для медицинского освидетельствования. У находящегося в СИЗО экс-сенатора обнаружили тяжелые заболевания, сообщил ТАСС во вторник один из адвокатов Цыбко Степан Гузей.

Уголовное дело, возбужденное в отношении Цыбко, сейчас в апелляционной инстанции рассматривает Челябинский областной суд.

«У Константина Цыбко идет постоянное ухудшение состояния здоровья. Вчера в лечебной части СИЗО-4 у него было зафиксировано онемение левой части тела. Сегодня во время судебного заседание у него на левой руке была [медицинская] повязка. <…> Защита сейчас будет выяснять вопросы, связанные с этапированием Цыбко из Златоуста в ЛПУ-3 (специализированное медучреждение ФСИН в Челябинске) для проведения медицинского освидетельствования », — сказал адвокат.

По словам Гузея, суд накануне удовлетворил ходатайство защиты о приобщении к материалам дела медицинских документов подсудимого. «У подзащитного выявлены тяжелые заболевания. Единственное лечение, которое пока от этих болезней изобрели, — это экстренное оперативное вмешательство, химиотерапия и лучевая терапия», — пояснил адвокат.

Во вторник суд прервал слушания до 10:00 местного времени (08:00 мск) 29 ноября. Как пояснили защитники Цыбко, перерыв объявлен «в связи с необходимостью согласования позиций с подсудимым». Ранее сообщалось, что 3 августа суд Озерска Челябинской области признал бывшего сенатора виновным во взяточничестве и приговорил его к девяти годам колонии строгого режима, а также к штрафу в 70 млн рублей. Сразу после вынесенного приговора защита подала апелляционную жалобу.

Подробности дела

По данным следствия, в 2011 году Цыбко получил от главы администрации Озерского городского округа Челябинской области Евгения Тарасова не менее 11 млн рублей за оказанное ему содействие в назначении на указанную должность. В 2012 году Цыбко как лично, так и при посредничестве Тарасова получил 10 млн рублей от предпринимателя Олега Лакницкого за лоббирование его коммерческих интересов и создание благоприятных условий для развития бизнеса на территории Озерского городского округа и иных районов Челябинской области. В июне 2014 года Совет Федерации лишил сенатора неприкосновенности на период расследования уголовного дела. Позднее Челябинский политсовет «Единой России» приостановил его членство в партии до окончания следствия.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В МХТ рассказали о причинах госпитализации Олега Табакова
Мал, но опасен: "Каракурт" выходит в море
Второй пуск с космодрома «Восточный» обернулся провалом
Что изменится в жизни россиян с 1 декабря
Российская биатлонистка: Лучше выброшу медаль Сочи, чем верну ее
В РФ будет установлена ежемесячная выплата на рождение первенца
Игрок «Барселоны» стал самым высокооплачиваемым футболистом мира
На Украине начали расследовать переворот 2014 года
Россияне рассказали о том, чего они боятся больше всего
Спорт
«Спартак» обыграл «Зенит» Московский «Спартак» отомстил санкт-петербургскому «Зениту» за унизительное поражение на поле сине-бело-голубых, одержав на «Открытие Арене» уверенную победу
Авто
В гастроном на «гелике»: Интернет обсуждает украинскую бабушку Бабушка, которая приехала за покупками на дорогом внедорожнике Mercedes-Benz G-класса, шокировала интернет-общественность
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Назван самый великий плохой фильм в истории В честь выхода «Горе-творца» Джеймса Франко журналисты и киноманы составили рейтинг худших картин, полюбившихся зрителям
Недвижимость
Минстрой хочет обязать собственников недвижимости участвовать в благоустройстве
Строительство на месте Ховринской больницы в Москве начнется во второй половине 2018 года
Вид на жительство в Латвии: теперь по 1000 евро в год
Новый год приходит к арендодателям. Сколько стоит снять коттедж на праздники
Леди
В моду вошли брючные костюмы на каждый день (фото) О том, как выбрать идеальный костюм на каждый день, «Леди Mail.Ru» рассказали российские дизайнеры
Дети
Анна Седокова показала сына поклонникам Певица впервые показала маленького Гектора.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь