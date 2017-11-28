Защита потребует перевода экс-сенатора Цыбко в больницу ФСИН из-за ухудшения его здоровья

Источник: ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 28 ноября. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Защита бывшего члена Совета Федерации Константина Цыбко, приговоренного к девяти годам лишения свободы за взяточничество, намерена добиться его этапирования в Челябинск для медицинского освидетельствования. У находящегося в СИЗО экс-сенатора обнаружили тяжелые заболевания, сообщил ТАСС во вторник один из адвокатов Цыбко Степан Гузей.

Уголовное дело, возбужденное в отношении Цыбко, сейчас в апелляционной инстанции рассматривает Челябинский областной суд.

«У Константина Цыбко идет постоянное ухудшение состояния здоровья. Вчера в лечебной части СИЗО-4 у него было зафиксировано онемение левой части тела. Сегодня во время судебного заседание у него на левой руке была [медицинская] повязка. <…> Защита сейчас будет выяснять вопросы, связанные с этапированием Цыбко из Златоуста в ЛПУ-3 (специализированное медучреждение ФСИН в Челябинске) для проведения медицинского освидетельствования », — сказал адвокат.

По словам Гузея, суд накануне удовлетворил ходатайство защиты о приобщении к материалам дела медицинских документов подсудимого. «У подзащитного выявлены тяжелые заболевания. Единственное лечение, которое пока от этих болезней изобрели, — это экстренное оперативное вмешательство, химиотерапия и лучевая терапия», — пояснил адвокат.

Во вторник суд прервал слушания до 10:00 местного времени (08:00 мск) 29 ноября. Как пояснили защитники Цыбко, перерыв объявлен «в связи с необходимостью согласования позиций с подсудимым». Ранее сообщалось, что 3 августа суд Озерска Челябинской области признал бывшего сенатора виновным во взяточничестве и приговорил его к девяти годам колонии строгого режима, а также к штрафу в 70 млн рублей. Сразу после вынесенного приговора защита подала апелляционную жалобу.

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