Дело бывшего ректора омского педуниверситета направили в суд
Его обвиняют в присвоении денег из бюджета.
Его обвиняют в присвоении денег из бюджета.
Дело бывшего ректора омского педагогического университета направили в суд. Об этом сообщает
Областная прокуратура направила в суд дело
Следствие установило, что бывший ректор заключал фиктивные контракты на проведение студенческих мероприятий. Благодаря чему ему удалось незаконно получить четыре миллиона рублей. В раскрытии преступлений принимали участие сотрудники Росфиннадзора и УФСБ по Омской области.
Отметим, что дело рассмотрит Центральный районный суд города Омска.