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14:57 (мск), источник: АиФ Омск

Дело бывшего ректора омского педуниверситета направили в суд

Его обвиняют в присвоении денег из бюджета.

Дело бывшего ректора омского педагогического университета направили в суд. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Областная прокуратура направила в суд дело экс-ректора ОмГПУ. Следствие обвиняет его в совершении 15 преступлений. По мнению прокуратуры, бывший руководитель вуза присваивал деньги из бюджета.

Следствие установило, что бывший ректор заключал фиктивные контракты на проведение студенческих мероприятий. Благодаря чему ему удалось незаконно получить четыре миллиона рублей. В раскрытии преступлений принимали участие сотрудники Росфиннадзора и УФСБ по Омской области.

Отметим, что дело рассмотрит Центральный районный суд города Омска.

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