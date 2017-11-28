19-летняя учительница из Мяделя уехала в Минск искать работу и пропала
В Минске пропала 19-летняя Александра Хутренко, которая приехала в столицу из Мяделя 16 ноября.
В Минске пропала 19-летняя Александра Хутренко, которая приехала в столицу из Мяделя 16 ноября.
Известно, что, приехав, она побывала у подруги, а затем ушла в неизвестном направлении и пропала. На связь с родными и друзьями не выходит. В соцсетях не появляется.
Приметы девушки: рост 172 сантиметра, худощавого телосложения, глаза зеленые, волосы черные, стрижка короткая. Особые приметы: в правом ухе черная серьга с крестиком, под нижней губой пирсинг. Есть татуировки: на шее
Официальный представитель УВД Минского облисполкома Евгений Сачек, у которого корреспондент SB.BY узнал детали, уточнил:
— У этой девушки среднее педагогическое образование. Работала в школе учительницей. Высказала желание трудоустроиться в Минске — и с этой целью 16 ноября приехала в столицу. Провела
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