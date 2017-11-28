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14:32 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

19-летняя учительница из Мяделя уехала в Минск искать работу и пропала

В Минске пропала 19-летняя Александра Хутренко, которая приехала в столицу из Мяделя 16 ноября.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Известно, что, приехав, она побывала у подруги, а затем ушла в неизвестном направлении и пропала. На связь с родными и друзьями не выходит. В соцсетях не появляется.

Приметы девушки: рост 172 сантиметра, худощавого телосложения, глаза зеленые, волосы черные, стрижка короткая. Особые приметы: в правом ухе черная серьга с крестиком, под нижней губой пирсинг. Есть татуировки: на шее красно-розовые губы, на левом плече — голова волка, на левом предплечье — пентаграмма, на правом предплечье — два сидящих кота. В день исчезновения Александра Хутренко была в светлом пальто, джинсах и черных берцах.

Официальный представитель УВД Минского облисполкома Евгений Сачек, у которого корреспондент SB.BY узнал детали, уточнил:

— У этой девушки среднее педагогическое образование. Работала в школе учительницей. Высказала желание трудоустроиться в Минске — и с этой целью 16 ноября приехала в столицу. Провела какое-то время у подруги. А затем ушла от нее и пропала. С тех пор местонахождение Александры Хутренко не известно.

Если вы владеете какой-либо информацией о пропавшей, сообщите об этом по телефонам оперативно-дежурной службы Мядельского РОВД: 8−01797−554−71, +375−29−356−62−81, +375−29−754−85−26, или же в поисково-спасательный отряд Ангел: 7733, +375−33−666−60−33, +375−33−666−68−56.

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