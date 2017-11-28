19-летняя учительница из Мяделя уехала в Минск искать работу и пропала

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Известно, что, приехав, она побывала у подруги, а затем ушла в неизвестном направлении и пропала. На связь с родными и друзьями не выходит. В соцсетях не появляется.

Приметы девушки: рост 172 сантиметра, худощавого телосложения, глаза зеленые, волосы черные, стрижка короткая. Особые приметы: в правом ухе черная серьга с крестиком, под нижней губой пирсинг. Есть татуировки: на шее красно-розовые губы, на левом плече — голова волка, на левом предплечье — пентаграмма, на правом предплечье — два сидящих кота. В день исчезновения Александра Хутренко была в светлом пальто, джинсах и черных берцах.

Официальный представитель УВД Минского облисполкома Евгений Сачек, у которого корреспондент SB.BY узнал детали, уточнил:

— У этой девушки среднее педагогическое образование. Работала в школе учительницей. Высказала желание трудоустроиться в Минске — и с этой целью 16 ноября приехала в столицу. Провела какое-то время у подруги. А затем ушла от нее и пропала. С тех пор местонахождение Александры Хутренко не известно.