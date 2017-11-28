Больше тысячи детских «айфонов» изъяли на новосибирской таможне

Партия игрушек с логотипом iPhone и характерным для этого товарного знака изображением прибыла в Новосибирск из Китая. Таможенники направили правообладателю запрос на предмет законности нанесения логотипа. В ответе значилось, что такого разрешения владелец бренда не давал и «потребовал принять меры для защиты своих интеллектуальных прав».

Всего с начала 2017 года сотрудники таможни изъяли более 160 тысяч единиц контрафактной продукции на 50 миллионов рублей. Наиболее часто среди подделок фигурируют игрушки под брендами LADA, «Маша и медведь»; конфеты «Буревестник» и «Ласточка».