Больше тысячи детских «айфонов» изъяли на новосибирской таможне
С такой маркировкой на игрушечных пистолетах пытались провести товар из Китая.
С такой маркировкой на игрушечных пистолетах пытались провести товар из Китая.
Партия игрушек с логотипом iPhone и характерным для этого товарного знака изображением прибыла в Новосибирск из Китая. Таможенники направили правообладателю запрос на предмет законности нанесения логотипа. В ответе значилось, что такого разрешения владелец бренда не давал и «потребовал принять меры для защиты своих интеллектуальных прав».
Всего с начала 2017 года сотрудники таможни изъяли более 160 тысяч единиц контрафактной продукции на 50 миллионов рублей. Наиболее часто среди подделок фигурируют игрушки под брендами LADA, «Маша и медведь»; конфеты «Буревестник» и «Ласточка».
— В отношении нарушителей закона были возбуждены административные дела по статьям: «Незаконное использование товарного знака» и «Нарушение авторских и смежных прав». Организации — импортёры заплатили денежные штрафы от 50 до 60 тысяч рублей и лишились контрафактной продукции. В соответствии с законодательством, такие товары подлежат уничтожению, — комментируют в