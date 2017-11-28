В Омске пропал фермер, потерявший при пожаре брата
В социальных сетях объявлен поиск Андрея Фризена 1963 года рождения.
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В социальных сетях объявлен поиск Андрея Фризена 1963 года рождения.
Мужчина пропал в селе Красная горка при неизвестных обстоятельствах. По информации «СуперОмска», накануне в селе Красная горка произошел пожар, в котором погиб брат Фризена и его собака.
Пожар на ферме тушили в течение часа. Брат хозяина фермы, по одной из версий, погиб под завалами, пытаясь спасти собаку, которая оказалась заперта в горящем здании. СУ Следственного комитета России проводится проверка.