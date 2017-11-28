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14:49 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Татарстане украли восемь коров и продали в Башкортостан

В Актанышском районе полицейские раскрыли кражу крупного рогатого скота.

(Казань, 28 ноября, «Татар-информ»). Из загона рядом с деревней Нижнее Яхшеево Актанышского района увели восемь коров, а затем продали в соседнюю республику. Об этом сообщает пресс-служба татарстанской полиции.

Полицейские установили, что 27-летний сотрудник фермы и его 25-летний брат дали указание пастухам перегнать восемь коров на соседнее пастбище, принадлежащее другой ферме. После этого похищенный скот за 240 тысяч рублей продали предпринимателю в соседнюю республику.

На подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Кража», на время следствия они заключены под стражу.

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В Татарстане украли восемь коров и продали в Башкортостан
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