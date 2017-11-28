В Татарстане украли восемь коров и продали в Башкортостан

(Казань, 28 ноября, «Татар-информ»). Из загона рядом с деревней Нижнее Яхшеево Актанышского района увели восемь коров, а затем продали в соседнюю республику. Об этом сообщает пресс-служба татарстанской полиции.

Полицейские установили, что 27-летний сотрудник фермы и его 25-летний брат дали указание пастухам перегнать восемь коров на соседнее пастбище, принадлежащее другой ферме. После этого похищенный скот за 240 тысяч рублей продали предпринимателю в соседнюю республику.