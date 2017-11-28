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14:41 (мск), источник: Фонтанка

ЗВО: В воинской части в Парголово горело ремонтируемое здание

Утренний пожар в воинской части на севере Петербурга занял площадь около 20 квадратных метров, в огне пострадало помещение, которое сейчас не используется.

Как сообщает пресс-служба Западного военного округа, в здании 1960 года постройки, загоревшемся утром 28 ноября, проводился ремонт. К работам была привлечена подрядная организация. Огонь охватил около 20 квадратных метров площади, тушили его сотрудники ГУ МЧС и внештатная пожарная команда воинской части. Пострадавших нет.

«Для выяснения причин происшествия на месте работает комиссия ЗВО», — уточняют в пресс-службе.

Напомним, огонь был ликвидирован к 11 утра, возгорание началось на закрытой территории воинской части на дороге в Каменку, 31. Ранее сообщалось, что пострадала каптёрка.

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