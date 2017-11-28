ЗВО: В воинской части в Парголово горело ремонтируемое здание
Утренний пожар в воинской части на севере Петербурга занял площадь около 20 квадратных метров, в огне пострадало помещение, которое сейчас не используется.
Утренний пожар в воинской части на севере Петербурга занял площадь около 20 квадратных метров, в огне пострадало помещение, которое сейчас не используется.
Как сообщает
«Для выяснения причин происшествия на месте работает комиссия ЗВО», — уточняют в
Напомним, огонь был ликвидирован к 11 утра, возгорание началось на закрытой территории воинской части на дороге в Каменку, 31. Ранее сообщалось, что пострадала каптёрка.