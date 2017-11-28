ЗВО: В воинской части в Парголово горело ремонтируемое здание

Как сообщает пресс-служба Западного военного округа, в здании 1960 года постройки, загоревшемся утром 28 ноября, проводился ремонт. К работам была привлечена подрядная организация. Огонь охватил около 20 квадратных метров площади, тушили его сотрудники ГУ МЧС и внештатная пожарная команда воинской части. Пострадавших нет.