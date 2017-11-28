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14:48 (мск), источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

В Волгограде установлена личность подростка, менявшего награды на вейп

Полицейские Волгограда выяснили, кто в Интернете пытался продать или обменять государственные награды ветерана Великой Отечественной войны на электронное курительное устройство.

Злоумышленником оказался 16-летний волгоградец, учащийся колледжа. 4 медали принадлежали родственнику подростка, который умер несколько лет назад. Также у злоумышленника изъяли орденскую книжку, а вот где сам орден, в настоящее время неизвестно. За содеянное молодому человеку грозит уголовная ответственность.

Антон Корнаухов, заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области: «В настоящее время по данному факту проводится дальнейшая процессуальная проверка. Законодательством РФ за приобретение или сбыт официальных документов, государственных наград предусмотрена уголовная ответственность вплоть до ареста на срок до 3 месяцев. Привлечению к ответственности подлежат лица, достигшие к моменту совершения преступления 16-летнего возраста».

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