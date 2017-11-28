В Волгограде установлена личность подростка, менявшего награды на вейп

Злоумышленником оказался 16-летний волгоградец, учащийся колледжа. 4 медали принадлежали родственнику подростка, который умер несколько лет назад. Также у злоумышленника изъяли орденскую книжку, а вот где сам орден, в настоящее время неизвестно. За содеянное молодому человеку грозит уголовная ответственность.