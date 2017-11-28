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15:16 (мск), источник: Комсомольская правда

В Омске на Харьковской из-за коммунальной аварии образовался «каток»

А жители 5 домов остались без горячей воды и отопления.

Сегодня, 28 ноября, в Октябрьском округе произошла крупная авария. На улице Харьковская прорвало теплопровод, из-за этого залило горячей водой большой участок улицы и 6-ю Рабочую. Очевидцы выложили снимки происшествия в социальной сети «ВКонтакте». Сначала микрорайон стал похож на голливудский городок Сайлент Хилл из-за облаков пара, а вот потом, когда вода подмерзла (на улице сегодня около 15 градусов ниже нуля. — Прим. Авт.) дорога превратилась в каток.

По данным информационной системы «Мой дом», авария произошла на сетях муниципального предприятия «Тепловая компания». Горячую воду и отопление отключили с 11:45 в пяти домах. Это многоквартирные жилые дома по улице Харьковская, 1№ 1, 11/2, 7, 9 и 15. Жителям многоэтажек придется мерзнуть до вечера, пока специалисты «Тепловой компании» не ликвидируют последствия прорыва.

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