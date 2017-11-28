В Омске на Харьковской из-за коммунальной аварии образовался «каток»

Сегодня, 28 ноября, в Октябрьском округе произошла крупная авария. На улице Харьковская прорвало теплопровод, из-за этого залило горячей водой большой участок улицы и 6-ю Рабочую. Очевидцы выложили снимки происшествия в социальной сети «ВКонтакте». Сначала микрорайон стал похож на голливудский городок Сайлент Хилл из-за облаков пара, а вот потом, когда вода подмерзла (на улице сегодня около 15 градусов ниже нуля. — Прим. Авт.) дорога превратилась в каток.