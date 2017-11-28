В Омске на Харьковской из-за коммунальной аварии образовался «каток»
А жители 5 домов остались без горячей воды и отопления.
А жители 5 домов остались без горячей воды и отопления.
Сегодня, 28 ноября, в Октябрьском округе произошла крупная авария. На улице Харьковская прорвало теплопровод,
По данным информационной системы «Мой дом», авария произошла на сетях муниципального предприятия «Тепловая компания». Горячую воду и отопление отключили с 11:45 в пяти домах. Это многоквартирные жилые дома по улице Харьковская, 1№ 1, 11/2, 7, 9 и 15. Жителям многоэтажек придется мерзнуть до вечера, пока специалисты «Тепловой компании» не ликвидируют последствия прорыва.