В Крымском районе двоих человек заподозрили в махинациях с землей почти на 67 миллионов рублей
Следственный комитет по информации УФСБ РФ по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело в отношении 41-летней жительницы Крымского района.
Следственный комитет по информации УФСБ РФ по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело в отношении 41-летней жительницы Крымского района.
— По версии следствия, женщина привлекла в качестве гражданских истцов своих знакомых, друзей и родственников. От их имени дама выступала в Крымском районном суде по доверенности в деле о получении права на приобретение земельных паев, — сообщили в
В суд женщина предоставляла ложные иски и расписки о приобретении этими людьми с 1990-х годов различных участков. Так ей удавалось фальсифицировать доказательства по гражданским делам.
— После этого 62-летний сообщник злоумышленницы получил право собственности на земельные паи и продал их, — продолжили в следкоме. — Ущерб департаменту имущественных отношений края составил более 66,8 миллиона рублей.
Теперь возбуждено уголовное дело о фальсификации и мошенничестве. Рассматривается вопрос об избрании в отношении подозреваемых мер пресечения. Расследование продолжается.