В Крымском районе двоих человек заподозрили в махинациях с землей почти на 67 миллионов рублей

Источник: Комсомольская правда

— По версии следствия, женщина привлекла в качестве гражданских истцов своих знакомых, друзей и родственников. От их имени дама выступала в Крымском районном суде по доверенности в деле о получении права на приобретение земельных паев, — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по краю.

В суд женщина предоставляла ложные иски и расписки о приобретении этими людьми с 1990-х годов различных участков. Так ей удавалось фальсифицировать доказательства по гражданским делам.

— После этого 62-летний сообщник злоумышленницы получил право собственности на земельные паи и продал их, — продолжили в следкоме. — Ущерб департаменту имущественных отношений края составил более 66,8 миллиона рублей.