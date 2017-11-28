Нижегородец убил сожительницу и устроил пожар, чтобы замести следы

В Кулебаках задержан 34-летний мужчина, подозреваемый в убийстве своей сожительницы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области.

Преступление было совершено 26 ноября 2017 года. Ночью в комнате коммунальной квартиры на улице Ульянова разыгралась семейная ссора, в ходе которой мужчина ударил табуретом по голове свою гражданскую жену. От полученной травмы 37-летняя женщина скончалась.

Злоумышленник, желая замести следы преступления, решил устроить пожар. Он включил газовую плиту, поставил на огонь сковороду с едой и, дождавшись возгорания, позвал соседей. Прибывшие сотрудники МЧС, потушив огонь, обнаружили погибшую женщину.