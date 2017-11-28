Нижегородец убил сожительницу и устроил пожар, чтобы замести следы
Однако обман все равно раскрылся.
Однако обман все равно раскрылся.
В Кулебаках задержан 34-летний мужчина, подозреваемый в убийстве своей сожительницы. Об этом сообщает
Преступление было совершено 26 ноября 2017 года. Ночью в комнате коммунальной квартиры на улице Ульянова разыгралась семейная ссора, в ходе которой мужчина ударил табуретом по голове свою гражданскую жену. От полученной травмы 37-летняя женщина скончалась.
Злоумышленник, желая замести следы преступления, решил устроить пожар. Он включил газовую плиту, поставил на огонь сковороду с едой и, дождавшись возгорания, позвал соседей. Прибывшие сотрудники МЧС, потушив огонь, обнаружили погибшую женщину.
Однако обмануть следствие злоумышленнику не удалось, и он во всем признался. Ранее он уже был судим, в том числе за совершение убийства. Освободился из тюрьмы рецидивист лишь в конце октября 2017 года. Скоро ему будет предъявлено обвинение.