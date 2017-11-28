В Волгограде судят машинистов, которые крали запчасти с локомотивов

Их поймали в конце июня 2017-го как раз во время разборки индуктивных шунтов. Когда стали выяснять подробности кражи, выяснилось, что это именно они причастны к хищениям, которые фиксировали правоохранители Минераловодского и Саратовского транспортных регионов. С сентября 2016-го по июнь 2017-го в разном составе с разных локомотивов они похитили 29 индуктивных шунтов, необходимых для их стабильной работы. Ущерб составил 679012, 83 рублей. Примечательно то, что кражи они совершали во время движения локомотивов.