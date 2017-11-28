В Волгограде судят машинистов, которые крали запчасти с локомотивов
На скамье подсудимых оказались 3 машиниста и 1 помощник машиниста из депо Петров Вал. Эти
На скамье подсудимых оказались 3 машиниста и 1 помощник машиниста из депо Петров Вал. Эти
Их поймали в конце июня 2017-го как раз во время разборки индуктивных шунтов. Когда стали выяснять подробности кражи, выяснилось, что это именно они причастны к хищениям, которые фиксировали правоохранители Минераловодского и Саратовского транспортных регионов. С сентября 2016-го по июнь 2017-го в разном составе с разных локомотивов они похитили 29 индуктивных шунтов, необходимых для их стабильной работы. Ущерб составил 679012, 83 рублей. Примечательно то, что кражи они совершали во время движения локомотивов.
Сотрудники Волгоградской транспортной прокуратуры собрали все необходимые улики и факты, доказывающие вину этих машинистов. Их обвиняют в совершении пяти преступлений по статье «тайное хищение чужого имущества, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Дело направлено в суд. Им грозит до 5 лет лишения свободы.