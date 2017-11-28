В суде по делу Улюкаева взвесили сумку с $2 млн

Источник: РИА "Новости"

Сумка с $2 млн весит 21 кг 950 г. Это стало известно в ходе следственного эксперимента, проведенного во вторник, 28 ноября, в Замоскворецком суде Москвы, где рассматривается дело экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева.

О проведении следственного эксперимента в ходе процесса ранее во вторник попросил прокурор Борис Непорожный. Он указал на то, что свидетелями и самим подсудимым неоднократно поднимался вопрос о весе сумки с $2 млн. Назывались разные цифры, указал прокурор.

«Я прошу на судебном заседании провести следственный эксперимент. Это имеет значение для уголовного дела», — сказал Непорожный.

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Ранее в ходе процесса эксперт-психолог Виктор Кисляков, привлеченный к процессу стороной обвинения, заявил, что не может однозначно ответить, знал ли Улюкаев, что в сумке, которую он получает от Сечина, находятся именно $2 млн.

«Нет, ну так не могу [ответить]: знал не знал, миллионы не миллионы, но они друг друга, очевидно, понимали», — сказал эксперт.

По версии обвинения, Улюкаев вымогал у Сечина взятку в $2 млн за положительный отзыв Минэка на приватизацию «Башнефти». Сумка с деньгами была передана Улюкаеву 14 ноября 2016 года в офисе «Роснефти». Улюкаев свою вину не признает и уверяет, что стал жертвой провокации. По словам экс-министра, он думал, что в сумке обещанное Сечиным вино. Ранее Улюкаев говорил, что, по ощущениям сумка весила около 15 кг.