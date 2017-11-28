В суде по делу Улюкаева взвесили сумку с $2 млн
На процессе по делу
На процессе по делу
Сумка с $2 млн весит 21 кг 950 г. Это стало известно в ходе следственного эксперимента, проведенного во вторник, 28 ноября, в Замоскворецком суде Москвы, где рассматривается дело
«Я прошу на судебном заседании провести следственный эксперимент. Это имеет значение для уголовного дела», — сказал Непорожный.
Ранее в ходе процесса
«Нет, ну так не могу [ответить]: знал не знал, миллионы не миллионы, но они друг друга, очевидно, понимали», — сказал эксперт.
По версии обвинения, Улюкаев вымогал у Сечина взятку в $2 млн за положительный отзыв Минэка на приватизацию «Башнефти». Сумка с деньгами была передана Улюкаеву 14 ноября 2016 года в офисе «Роснефти». Улюкаев свою вину не признает и уверяет, что стал жертвой провокации. По словам
В ходе следственного эксперимента на уточняющий вопрос Непорожного о том, что с учетом такого веса решил ли Улюкаев, что там находится вино,