Дело Улюкаева: суд взвесил деньги Сечина
На двадцатый день процесса по делу
На двадцатый день процесса по делу
Доллары в зал занесли в картонной коробке. К взвешиванию привлекли инженера по метрологии Ростеста Павла Якубова. Он принес с собой весы с максимальным пределом взвешивания 60 кг и «максимально точные» весы с пределом взвешивания 5 кг.
Ранее гособвинение уже представляло суду деньги, которые якобы получил Улюкаев, и сумку, в которой они находились. Наличные тогда также занесли в зал суда в картонной коробке, а сумку тогда открыть не удалось — оказалось, что ни у кого нет от нее ключа. Теперь он нашелся среди вещдоков, сообщила судья Лариса Семенова.
Прокурор Борис Непорожный поместил деньги в сумку и, с трудом закрыв, поставил на весы.
«21 килограмм 950 грамм», — объявил специалист по взвешиванию.
Адвокаты Лариса Каштанова и Тимофей Гриднев в разговоре с
По окончании эксперимента прокурор ходатайствовал об оглашении показаний Сечина, однако защита возразила. Судья отказала в удовлетворении ходатайства, а адвокат Тимофей Гриднев попросил вновь вызвать главу «Роснефти» в суд, так как защита считает, что причины его неявки не были уважительными. Это ходатайство также было отклонено.
На этом суд завершил исследование доказательств по делу. Следующий этап судебного процесса — прения сторон — начнется 4 декабря. Обвинение и защита подведут итоги разбирательства и попросят суд вынести обвинительное или оправдательное решение. Затем суд вынесет Улюкаеву приговор.
На этом суд завершил исследование доказательств по делу. Следующий этап судебного процесса — прения сторон — начнется 4 декабря. Обвинение и защита подведут итоги разбирательства и попросят суд вынести обвинительное или оправдательное решение. Затем суд вынесет Улюкаеву приговор.
Без внутренней борьбы
Во вторник в суде также выступили эксперты, анализировавшие записи разговоров Улюкаева с Сечиным (результаты их экспертизы огласили на заседании 5 сентября). Первым был допрошен
Отвечая на вопросы защиты, он подтвердил, что эксперты не использовали специализированного программного обеспечения для расшифровки бесед Сечина и Улюкаева, а также признал, что у специалистов ЮЭЦ были только протоколы допросов главы «Роснефти».
Также Кисляков заявил, что эксперты не могут установить, кто был реальным инициатором встречи 14 ноября 2016 года, но констатировал, что в телефонном разговоре «коммуникативное предложение» исходило от Сечина.
Исходя из записей, общение Сечина и Улюкаева можно назвать неформальным и дружеским, а их отношения — равноправными, сказал эксперт. По его мнению, собеседники проявляли друг к другу теплоту в общении, и никто не пытался представить себя лидером. «Естественно, люди бывают неискренними, даже высокопоставленные», — отметил он.
По психологическим признакам, считает Кисляков, оба собеседника «все понимают, все им ведомо», нет никаких признаков непонятности ситуации или внутренней борьбы.
Выводы
После двухчасового допроса Кислякова суд вызвал второго специалиста — еще одного эксперта из ЮЭЦ Алексея Рыженко. Тот тоже обрушился с критикой на Галяшину, заявив, что она сама совершила те ошибки, в которых обвинила экспертов центра.
«Ознакомился с этим опусом. Ни методики, ни методологии», — посетовал Рыженко.
На судебном заседании 22 ноября выступила
Анализируя диалоги Сечина и Улюкаева, Галяшина отметила, что у них есть сквозная тема «задания» или «поручения», при этом она не заканчивается с передачей предмета.
Фраза «можешь считать задание выполненным», сказанная Сечиным, по ее мнению, означает, что на самом деле
Слово «Гоа», по версии защиты, исчезло из фразы, которую руководитель «Роснефти» сказал Улюкаеву по телефону перед встречей 14 ноября. «У меня там неисполненные поручения по Гоа были, а готовность есть по итогам работы там», — так звучала эта фраза на самом деле, утверждает защита
Это ключевой момент, поскольку по версии обвинения, именно в Гоа в ходе беседы на саммите БРИКС 15 октября Улюкаев потребовал у Сечина «премию». Бывший министр это отрицает, утверждая, что он лишь
Спустя три месяца судебного следствия дело Улюкаева фактически свелось к слову главы «Роснефти» против слова
Русской службе
Сечин — ключевой свидетель в деле Улюкаева. Именно он пожаловался на министра в ФСБ и он же под контролем оперативников передал ему сумку, в которой оказались 2 миллиона долларов. По версии следствия, Улюкаев вымогал эти деньги за положительный отзыв минэкономразвития на покупку «Роснефтью» госпакета акций «Башнефти».
Улюкаеву предъявлено обвинение по статье «Получение взятки должностным лицом в особо крупном размере». Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Свою вину