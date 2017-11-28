Дело Улюкаева: суд взвесил деньги Сечина

Источник: РИА "Новости"

Доллары в зал занесли в картонной коробке. К взвешиванию привлекли инженера по метрологии Ростеста Павла Якубова. Он принес с собой весы с максимальным пределом взвешивания 60 кг и «максимально точные» весы с пределом взвешивания 5 кг.

Ранее гособвинение уже представляло суду деньги, которые якобы получил Улюкаев, и сумку, в которой они находились. Наличные тогда также занесли в зал суда в картонной коробке, а сумку тогда открыть не удалось — оказалось, что ни у кого нет от нее ключа. Теперь он нашелся среди вещдоков, сообщила судья Лариса Семенова.

Прокурор Борис Непорожный поместил деньги в сумку и, с трудом закрыв, поставил на весы.

«21 килограмм 950 грамм», — объявил специалист по взвешиванию.

Адвокаты Лариса Каштанова и Тимофей Гриднев в разговоре с Би-би-си уточнили, что ранее о весе сумки на допросе говорил водитель Улюкаева Илья Макаров. Портфель, по его словам, весил «14−15 килограммов, может быть 20». Точно назвать вес портфеля он не смог, отметив лишь, что брался за него двумя руками, когда помогал поместить его в багажник.

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По окончании эксперимента прокурор ходатайствовал об оглашении показаний Сечина, однако защита возразила. Судья отказала в удовлетворении ходатайства, а адвокат Тимофей Гриднев попросил вновь вызвать главу «Роснефти» в суд, так как защита считает, что причины его неявки не были уважительными. Это ходатайство также было отклонено.

На этом суд завершил исследование доказательств по делу. Следующий этап судебного процесса — прения сторон — начнется 4 декабря. Обвинение и защита подведут итоги разбирательства и попросят суд вынести обвинительное или оправдательное решение. Затем суд вынесет Улюкаеву приговор.

На этом суд завершил исследование доказательств по делу. Следующий этап судебного процесса — прения сторон — начнется 4 декабря. Обвинение и защита подведут итоги разбирательства и попросят суд вынести обвинительное или оправдательное решение. Затем суд вынесет Улюкаеву приговор.

Без внутренней борьбы

Во вторник в суде также выступили эксперты, анализировавшие записи разговоров Улюкаева с Сечиным (результаты их экспертизы огласили на заседании 5 сентября). Первым был допрошен эксперт-психолог, гендиректор волгоградского «Южного экспертного центра» Виктор Кисляков.

Отвечая на вопросы защиты, он подтвердил, что эксперты не использовали специализированного программного обеспечения для расшифровки бесед Сечина и Улюкаева, а также признал, что у специалистов ЮЭЦ были только протоколы допросов главы «Роснефти».

Также Кисляков заявил, что эксперты не могут установить, кто был реальным инициатором встречи 14 ноября 2016 года, но констатировал, что в телефонном разговоре «коммуникативное предложение» исходило от Сечина.

Исходя из записей, общение Сечина и Улюкаева можно назвать неформальным и дружеским, а их отношения — равноправными, сказал эксперт. По его мнению, собеседники проявляли друг к другу теплоту в общении, и никто не пытался представить себя лидером. «Естественно, люди бывают неискренними, даже высокопоставленные», — отметил он.

По психологическим признакам, считает Кисляков, оба собеседника «все понимают, все им ведомо», нет никаких признаков непонятности ситуации или внутренней борьбы.

Выводы эксперта-лингвиста Елены Галяшиной, привлеченной защитой, Кисляков назвал «интересными, но предвзятыми». «Нас обвиняют во всех смертных грехах. Это выход за пределы компетенции», — заявил он.

После двухчасового допроса Кислякова суд вызвал второго специалиста — еще одного эксперта из ЮЭЦ Алексея Рыженко. Тот тоже обрушился с критикой на Галяшину, заявив, что она сама совершила те ошибки, в которых обвинила экспертов центра.

«Ознакомился с этим опусом. Ни методики, ни методологии», — посетовал Рыженко.

На судебном заседании 22 ноября выступила эксперт-лингвист, профессор кафедры судебных экспертиз Московской государственной юридической академии Елена Галяшина. Она заявила, что эксперты со стороны обвинения не провели исследование записей бесед на профессиональном и квалифицированном уровне, и результаты экспертизы носят характер суждения на уровне субъективного восприятия.

Анализируя диалоги Сечина и Улюкаева, Галяшина отметила, что у них есть сквозная тема «задания» или «поручения», при этом она не заканчивается с передачей предмета.

Фраза «можешь считать задание выполненным», сказанная Сечиным, по ее мнению, означает, что на самом деле какое-то задание еще не закончено.

Основная претензия адвокатов Улюкаева в том, что у ЮЭЦ в расшифровке бесед слово «Гоа» есть, а в заключении ФСБ — нет.

Слово «Гоа», по версии защиты, исчезло из фразы, которую руководитель «Роснефти» сказал Улюкаеву по телефону перед встречей 14 ноября. «У меня там неисполненные поручения по Гоа были, а готовность есть по итогам работы там», — так звучала эта фраза на самом деле, утверждает защита экс-министра.

Это ключевой момент, поскольку по версии обвинения, именно в Гоа в ходе беседы на саммите БРИКС 15 октября Улюкаев потребовал у Сечина «премию». Бывший министр это отрицает, утверждая, что он лишь по-дружески поговорил с главой «Роснефти» и тот пообещал ему вино, которого чиновник «никогда не пробовал». Свидетелей, которые бы слышали их разговор, нет. По крайней мере, ни следствие, ни защита о них не знают.

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Спустя три месяца судебного следствия дело Улюкаева фактически свелось к слову главы «Роснефти» против слова экс-министра. О версии событий в изложении Сечина известно лишь из отрывков его показаний, зачитанных на суде. Сам Сечин в суд не явился, в «Роснефти» объясняли это плотным графиком.

Русской службе Би-би-си ранее удалось ознакомиться с протоколами допросов главы «Роснефти», но в суде их так и не зачитали.

Сечин — ключевой свидетель в деле Улюкаева. Именно он пожаловался на министра в ФСБ и он же под контролем оперативников передал ему сумку, в которой оказались 2 миллиона долларов. По версии следствия, Улюкаев вымогал эти деньги за положительный отзыв минэкономразвития на покупку «Роснефтью» госпакета акций «Башнефти».

Улюкаеву предъявлено обвинение по статье «Получение взятки должностным лицом в особо крупном размере». Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Свою вину экс-министр не признает.