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16:15 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе врач военно-врачебной комиссии подозревается в получении взятки от призывника

УФА, 28 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Уфе полицейские задержали члена военно-врачебной комиссии. По информации пресс-службы регионального МВД, специалист подозревается в получении незаконного денежного вознаграждения.

В полицию столицы с заявлением обратился 22-летний местный житель. Он рассказал, что врач одной из районных военно-врачебных комиссий вымогает у него 160 тысяч рублей. Именно такая сумма решила бы вопрос о постановке призывнику ложного диагноза, который бы освободил его от службы. Тогда бы молодой человек получил военный билет по фиктивным основаниям.

В итоге, призывник перевел подозреваемому деньги на указанный банковский счет. После этого, медицинского специалиста задержали сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Уфе.

На основании собранных полицейскими материалов, региональное следственное управление возбудило уголовное дело по статье «получение взятки». Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до двенадцати лет.

В пресс-службе СКР по РБ добавили, что дело возбуждено в отношении 54-летнего врача психиатра-нарколога Республиканского наркологического диспансера. Он состоит в медицинской комиссии военного комиссариата по Октябрьскому и Советскому районам Уфы.

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