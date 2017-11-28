В Уфе врач военно-врачебной комиссии подозревается в получении взятки от призывника
УФА, 28 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Уфе полицейские задержали члена
УФА, 28 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Уфе полицейские задержали члена
В полицию столицы с заявлением обратился 22-летний местный житель. Он рассказал, что врач одной из районных
В итоге, призывник перевел подозреваемому деньги на указанный банковский счет. После этого, медицинского специалиста задержали сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Уфе.
На основании собранных полицейскими материалов, региональное следственное управление возбудило уголовное дело по статье «получение взятки». Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до двенадцати лет.
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