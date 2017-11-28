В Уфе врач военно-врачебной комиссии подозревается в получении взятки от призывника

В полицию столицы с заявлением обратился 22-летний местный житель. Он рассказал, что врач одной из районных военно-врачебных комиссий вымогает у него 160 тысяч рублей. Именно такая сумма решила бы вопрос о постановке призывнику ложного диагноза, который бы освободил его от службы. Тогда бы молодой человек получил военный билет по фиктивным основаниям.