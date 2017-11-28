Полицейские задержали банду из Адыгеи, грабившую банкоматы на Кубани

О том, что сотрудники отдела МВД России по Брюховецкому району задержали подозреваемых в серии краж денежных средств из банкоматов, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В дежурную часть ГУ МВД России по Краснодарскому краю поступила информация от сотрудника одного из финансовых учреждений о попытке несанкционированного снятия денежных средств из банкомата, расположенного в административном здании в Брюховецком районе. Оперативный дежурный немедленно направил на место происшествия ближайшие наряды полиции и группу немедленного реагирования. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили, что корпус банкомата имеет механические повреждения.

При осмотре прилегающей территории полицейские заметили автомобиль, в котором находились четверо жителей Республики Адыгея. В салоне транспортного средства были обнаружены медицинские маски, шуруповерт, радиостанции, мини-компьютер и флэш-карта с вредоносной программой, предназначенные для дистанционного хищения денежных средств из банкомата. В результате проверки установлено, что, используя вирусное программное обеспечение, злоумышленники осуществили доступ в операционную систему банкомата.

Установлена причастность задержанных к совершению 8 аналогичных преступлений на территории Краснодарского края. Во всех случаях злоумышленникам не удавалось подобрать код доступа к оперативной системе устройств, поэтому попытки взлома фиксировались лишь при обнаружении внешних признаков повреждения банкоматов.