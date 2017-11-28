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16:43 (мск), источник: Sputnik.by

Белорусский сталкер погиб на заброшенном объекте в Чернобыльской зоне

МИНСК, 28 ноя — Sputnik. Белорусский турист-сталкер погиб во время незаконной вылазки на территорию закрытого военного объекта «Чернобыль-2», сообщило управление Национальной полиции Украины по Киевской области.

Источник: Sputnik.by

Двое белорусов и россиянка незаконно проникли на закрытый объект, чтобы сделать фото.

«Тридцатитрехлетний белорус выбрал для этого радиолокационную башню, которая находится в нескольких километрах от станции (ЧАЭС — Sputnik), однако не рассчитал свои силы и сорвался с 15-метровой высоты», — сказали в полиции.

О произошедшем правоохранителям сообщили спутники погибшего. На место выехали наряд полиции и скорая помощь. Медики констатировали смерть белоруса.

По данному факту было возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) с отметкой «несчастный случай». В отношении друзей погибшего правоохранители составили протокол об административном правонарушении по ст. 46−1 КУоАП. За нарушение требований режима радиационной безопасности им придется заплатить штраф.

Полиция в очередной раз предупреждает туристов-эсктремалов об опасности Чернобыльской зоны. Незаконное проникновение на закрытые объекты влечет за собой административную ответственность.

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 Белорусский сталкер погиб на заброшенном объекте в Чернобыльской зоне
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